Estafa a diputado Luis Fratti: "Falta el dinero y las vacas"

El diputado del MPP por Cerro Largo Luis Fratti expresó su preocupación porque no aparecen las vacas ni el dinero de la estafa cometida contra unos 30 productores y que lo afectó personalmente. “Me preocupa que muchas veces se de por terminado un hecho cuando no aparecen las vacas ni la plata”, indicó. “En algún lado deben de estar”, agregó.

El legislador, que fue presidente del Instituto Nacional de Carnes, advirtió que no está cuestionando la sentencia judicial. “No es una cosa que uno diga si es mucho o poco la pena, en eso no me quiero meter, lo que pregunto es dónde está el dinero, que es más de 1 millón de dólares, y las más de 1.000 vacas”, destacó.



Fratti recordó que en Rocha hubo un hecho similar pero “se encontró el ganado y debieron ser resarcidas las personas involucradas, creo que es un daño al país, hoy todo se sabe a los pocos minutos y esto no le hace bien al sistema se trazabilidad”.



El diputado Fratti y unos 30 productores agropecuarios fueron estafados por un consignatario de ganado. Además, la maniobra alcanzó a un conocido banco privado de plaza. El daño económico fue por un monto de un millón seiscientos mil dólares e involucró a más de mil cabezas de ganado.



La Justicia condenó a un hombre de 49 años, de iniciales A.A.M.M. como autor de un delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos suficientes en reiteración real, con reiterados delitos de certificación falsa y dos delitos de falsificación de certificados, con un delito de estafa y dos delitos continuados de apropiación indebida.



De acuerdo a la investigación, el hombre generaba un vínculo de confianza con los productores a los cuales él administraba sus haciendas, participaba de negocios rurales y hacía ventas y transacciones.