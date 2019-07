Esperan por análisis de ADN para identificar el cuerpo calcinado hallado en un automóvil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Maldonado se vive una extraña situación. Decenas de personas, desde el domingo pasado, lloran a una persona cuya muerte todavía no fue confirmada. Ni por su familia. Ni por las autoridades.

A tal extremo que en la mañana de ayer lunes, el gremio de funcionarios del Hospital “Elbio Rivero” de Maldonado se autoconvocaron en la puerta del nosocomio como señal de duelo y para exigir justicia por la muerte de su compañero.



Mientras se esperan los resultados de ADN, los investigadores del caso apuntan al entorno del desaparecido para encontrar al autor o autores de la muerte.



César Vitabar, de él se trata, tiene 41 años y mantenía una relación amorosa con una mujer que reside en las cercanías en los alrededores del lugar donde fue hallado el automóvil. El hombre vivía solo.



En la noche del sábado su automóvil fue observado cuando se dirigía hacia el lugar donde en el mediodía siguiente fue hallado destruido por el fuego. Las cámaras de videoseguridad lo detectaron circulando por la avenida Roosevelt hacia el este.



No se conoce la causa de la muerte del occiso hallado en el auto. Si fue ejecutado de uno o varios balazos, de una o varias puñaladas o por otro método. Si murió antes o durante el incendio que destruyó a su automóvil. Se espera que no solo las muestras del ADN permitan identificar al fallecido por más que para sus amigos no haya duda alguna.



Para la Policía y la Fiscalía estos datos permitirán definir la victimología y a partir de ahí construir el perfil del asesino.



En tanto, las autoridades y sus familiares aguardan los resultados de la prueba de ADN realizada en las muestras extraídas del calcinado cadáver hallado en el interior de un Chevrolet Spark ubicado incendiado en los alrededores del barrio Kennedy de Punta del Este.



“Es él. No cabe duda”, aseguran al recordar que el automóvil hallado en su lugar era de su propiedad y que los restos hallados presentaban la misma deformación física que tenía Vitabar desde su nacimiento.

Policía investiga vehículo incendiado en los alrededores del barrio Kennedy, Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo.

Mientras no se conozcan los resultados de cotejar esas muestras con las aportadas por los familiares de un funcionario de Salud Pública desaparecido desde el pasado sábado, ni los investigadores, ni su familia harán comentario al respecto, ni confirmarán que esos restos hallados son los del trabajador del hospital fernandino.



Hasta el momento hay dos relatos paralelos que en una y otra ocasión se cruzan. Por un lado los hechos indican que los restos de una persona fueron ubicados en el interior del automóvil, tal como informó El País en la tarde del domingo.



El automóvil es propiedad de un funcionario de la farmacia del hospital de Maldonado y empleado de una sucursal de la cadena Farmashop de la ciudad de San Carlos.



Las cámaras de videovigilancia lo ubican transitando en la noche del sábado.



“Esa noche lo esperaban en el cumpleaños de una persona allegada. Sin embargo, nunca apareció”, dijo a El País una de sus muchas compañeras de trabajo que, desde el domingo, no para de llorar.

“Era muy amigo y muy buen compañero. Trabajaba en el hospital y en nuestra empresa en un local de San Carlos. Los domingos, por ejemplo, cubría el turno de un local de Maldonado. De lunes a sábado trabajaba en San Carlos”, aseguró ayer una de sus compañeras. Al igual que otras que se refieren al desaparecido en tiempo pretérito.



“En el hospital era el primero en ofrecerse para trabajar los días que nadie quiere hacerlo como el 1º de mayo, el 1º de enero o el 25 de diciembre. Y lo hacia de buen humor ofreciendo su trabajo para que los compañeros pudieran salir en el feriado”, dijo otra compañera, en este caso del hospital “Elbio Rivero”.