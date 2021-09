La escarapela de un uniforme, nueva prueba en caso del preso fugado del ex Comcar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yoana Olivera, pareja del preso que se fugó del ex Comcar, Hugo Pereira, declaró nuevamente este lunes ante la fiscal Ana Vallverdú, informó El Observador y confirmó El País con su abogado, Aníbal Martínez Chaer. En sus declaraciones, la pareja reafirmó la teoría de que el recluso se fugó por la puerta de la cárcel disfrazado de operador carcelario, y no por un alambrado perimetral, como declaró Pereira días atrás.

Además, el abogado dijo este martes en Desayunos Informales que la mujer “insiste que se va por la puerta” porque “quiere lo mejor para él y que se sepa la verdad”.



En ese sentido, como una nueva prueba, la testigo presentó una escarapela del uniforme que utilizan los operadores carcelarios, que habría sido extraída del uniforme que supuestamente utilizó Pereira para fugarse por la puerta del centro y así pasar desapercibido.

“Ella entregó la escarapela como prueba. Esa escarapela es la de la campera del oficial penitenciario de los que cuidan a las personas privadas de libertad. Ella dice que él se la dio como regalo, como recuerdo, y nosotros la agregamos como prueba ayer ante Fiscalía para que corroboraran que era una escarapela nacional, del Ministerio del Interior”, explicó el abogado.



Chaer dijo, además, que tuvieron la necesidad de presentar esta y nuevas pruebas porque las fiscales dijeron que si no lograban agregar otro tipo de aportes “como alguna filmación en donde se lo viera con las botas de guardia penitenciario”, la pareja quedaría en calidad de testigo de oídas.



Esto significa que la Olivera pasaría a convertirse en testigo de algo que le contaron, pero que en realidad ella no vio, por lo que no tendría la misma validez ante las autoridades, explicó el abogado. En ese caso, dijo, “va a tomar más fuerza la versión de él (de Pereira)" que dice "que se escapó por un orificio” en el tejido.

“Yo estoy en el medio. La asistí ayer como abogado, pero la Fiscalía sigue investigando y posiblemente la semana que viene tengamos una audiencia para la formalización de él, porque formalizarlo la van a formalizar”, dijo.



Por otra parte, el abogado también contó a El País que está preparando un escrito para presentar, entre varios requisitos, “medidas de seguridad" para Pereira, el pedido para que quede alojado en la unidad de Punta de Rieles y el pase al cardiólogo de “forma urgente”.