Encontraron ropa y la lancha de delincuentes que atacaron a marinos; serían brasileños

Sobre la costa brasileña, escondida atrás de unas ramas y junto con restos de ropa y sobres de dormir encontraron en la tarde de ayer jueves la lancha en la que se desplazaban los hombres que dispararon contra funcionarios de Sub Prefectura de Bella Unión, informó la Armada Nacional.

La Policía presume que los hombres pasaron la noche en el lugar, si bien no se encontraban ahí cuando encontraron la lancha. De todas maneras, la Armada indicó que ya se tienen indicios de que los delincuentes serían brasileños.



El hallazgo de la embarcación, junto con la mercadería producto del abigeato por el que se los buscaba en un comienzo, fue realizado por las autoridades de la sub Prefectura en colaboración con la Brigada Militar brasileña y la policía de ambos países.



Tanto la lancha como mercadería incautada, quedaron bajo custodia de

las autoridades brasileñas por competencia.



Según supo El País, el sub oficial que recibió disparos en la cara ya fue dado de alta, mientras que el marino que tiene una fractura de húmero por el disparo en el hombro continúa internado y se evalúa si será necesaria o no una cirugía.