Encontraron a joven de 14 años ausente de su hogar desde el 26 de marzo

Ayer sobre las 18.00 horas encontraron a una joven de 14 años que estaba ausente de su hogar desde el pasado 26 de marzo, confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.

El caso fue aclarado en una operación conjunta entre el Departamento de Búsqueda y Registro de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

El Juzgado de Familia dispuso le entrega de la menor a los responsables. Actualmente se encuentra internada en observación, detalló la cartera.



Días atrás la madre de la niña manifestó a Subrayado su preocupación debido que su hija toma medicación psiquiátrica. "Se puede descompensar muy rápido", indicó.



"Tiene depresión. No soporta el encierro", agregó.



Asimismo la madre contó que al "rastrearla encontraron grupos de WhatsApp peligrosos, donde hay menores y mayores de edad con contenido no adecuados".



La niña no tenía celular propio, pero sí utilizaba el de su abuela. En uno de los grupos de WhatsApp que se encontraba había un administrador mayor de edad y un número argentino.