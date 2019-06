Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en San José

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles un hombre encontró el cuerpo sin vida de un mujer en un campo ubicado en el departamento de San José, cerca de las calles Artigas y 25 de Agosto, próximo a la ruta 3, informó San José Ahora.



La mujer no presentaba signos de violencia y si bien no hay un resultado forense por el momento se estima que la muerte ocurrió hace dos o tres días.



Debido a que no tenía documentos todavía no se logró identificarla, pero se estima que tenía entre 30 y 40 años. La Policía trabaja para establecer la causa del hecho.