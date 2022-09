Edson, el efectivo de la Republicana que se arrojó al Río de la Plata y rescató a un hombre inconsciente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edson Bueno, efectivo de la Guardia Republicana, se arrojó a las aguas del Río de la Plata en la rambla Gran Bretaña y Ciudadela para rescatar a un hombre que flotaba allí, inconsciente, informó este jueves el Ministerio del Interior.

“No lo pensé, simplemente actué”, contó Bueno, en una entrevista difundida por la cartera.



El incidente se dio sobre las 13:00 horas del 22 de julio, cuando un equipo de la Guardia Republicana que patrullaba por Ciudad Vieja recibió una comunicación del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior, que les pedía asistencia en la rambla.

La víctima, un hombre de 48 años, había hecho un falso movimiento y cayó al agua desde una altura de más de 10 metros.



Al llegar, Bueno se arrojó a las aguas para rescatarlo. “En el momento en que me acerco a ver cómo estaba la persona, me doy cuenta de que no estaba consciente. Estaba flotando boca abajo, aparentemente sin señal ninguna de vida”, relató el funcionario.



Bueno señaló que él y sus compañeros trabajaron en equipo para el rescate. Otro de los efectivos le arrojó una correa de diez metros, herramienta que Bueno usó como ayuda en la operación.

El efectivo sacó al hombre del agua y, una vez a salvo, le aplicó maniobras RCP. “Empecé a ejercer presión sobre el pecho para ver si podía quitar un poco de la cantidad del agua que supongo había tragado. Hago eso por un rato hasta ver alguna señal de vida y fue lo que pasó. Noto que empieza a respirar con completa dificultad, lento, muy lento”, destacó.



Bueno practicó la maniobra hasta que llegó personal médico, que estabilizó al hombre y lo trasladó a un centro asistencial, donde fue diagnosticado como politraumatizado grave.



El hombre rescatado se encuentra internado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, estable, indicó el ministerio este jueves.