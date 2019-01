Dueña de la peluquería: "quedó sentado en el piso mirando a todos y pidiendo perdón"

Mónica Fernández, propietaria de la peluquería Amor Mío en la que 11 personas fueron tomadas de rehenes por Gastón Machado ayer, contó que el agresor tuvo un momento de mucha violencia y que luego de eso "quedó sentado en el piso mirando a todos y pidiendo perdón".

En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Fernández, que fue una de las rehenes, relató que Machado "subía y bajaba, gritaba, le pegaba al mostrador". Ella esperó "a que hubiera estabilidad por varios minutos para hablar con él".



Machado acudió a a la peluquería porque allí trabaja su expareja. Compañeros de la joven contaron que cuando ella decidió terminar la relación, se puso violento.





La propietaria de la peluquería contó que siguió de cerca la separación y que, tras hablar con sus padres, se enteró que era un paciente medicado. "Les pedí que trataran de internarlo porque estaba inestable. Él no quería ir por sus propios medios, pero consideré que tenían que llamar a alguien", indicó.



Según Fernández, el agresor decía que "tenía una voz en la cabeza y sentía que tenía dos personas y había momentos en que podía controlarla y otros que no".



Cuando dejó de comportarse de forma violenta, "quedó sentado en el piso mirando a todos y pidiendo perdón, diciendo que no nos iba a hacer nada y que estaba ahí porque tenía miedo de que lo mataran", aseguró.



Fue allí que procedió a conversar con los rehenes y "empezó a tomar dimensión de lo que había hecho, que se había arruinado la vida, que tenía miedo que lo mataran en la cárcel".



"Él entró pensando en matarse ahí adentro, pero se dio cuenta de dónde estaba. Lo que pasó luego de los momentos críticos fue muy emotivo para todos", aseguró la propietaria de la peluquería.

Ayer, desde la cuenta de Amor Mío en Facebook se informó que este viernes permanecería cerrada para "recuperar fuerzas y volver con nuestra energía de siempre". El sábado volverá a abrir.

Machado declara desde la mañana en la Fiscalía de Flagrancia de décimo turno, a cargo de Silvia Pérez. Allí, se resolverá si es enviado a la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, según informó Subrayado.