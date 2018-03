Doble homicidio en Paysandú: mató a un policía y a su exsuegra

Un policía fue asesinado en Quebracho cuando fue auxiliar en un caso de violencia doméstica. La Policía lo tendría ubicado y rodea un paraje en la zona. Allí se encuentran según informa el Ministerio del Interior en Twitter, el jefe de Policía de Paysandú Luis Mendoza y el fiscal.



El policía trabajaba en la Seccional Sexta de Quebracho. Advertido de una situación de violencia doméstica concurrió a la vivienda y se enfrentó al hombre que le disparó en el mentón, informó radio Sarandí.



Antes de huir, el hombre también mató a su exsuegra. El asesino fugó en la moto oficial según informa El Telégrafo de Paysandú.



En Uruguay hay una denuncia por violencia de género cada 14 minutos

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.