Un doble homicidio en Barros Blancos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A la 1:00 horas de ayer, varios disparos sacudieron el silencio de la madrugada de Barros Blancos. Cinco encapuchados salieron corriendo de un rancho ubicado en la intersección de las calles Río Arapey y Río Queguay.

En la casa quedaron dos hombres malheridos que terminaron muertos. Una mujer, novia de uno de los heridos y de 19 anos, llamó al servicio 911 e informó del ataque.



Una vez en el lugar, en un corredor al fondo continuación de la calle Queguay, los policías se encontraron con la única testigo del ataque. “Mi novio y un amigo están heridos dentro de la pieza”, dijo.

Los policías se acercaron a la puerta del rancho. Allí observaron dos hombres. Uno de 24 anos poseedor de antecedentes penales por hurtos, tenía una herida de bala en la espalda. El otro, aún sin identificar por la Policía, también había sufrido heridas de armas de fuego. La fiscal del caso, Silvia Blanc dijo a El País que la otra persona recibió un tiro en el tórax. “La testigo dice que no vio nada. No aporta ningún elemento, ya que los atacantes iban encapuchados”, dijo Blanc.



La joven declaró que llegó con su novio al rancho en horas de la noche del lunes 16 procedente de Montevideo y agregó que, a la 1:00 de la madrugada de ayer, los individuos encapuchados patearon la puerta y comenzaron a revolver toda la pieza.



La testigo no sabe qué buscaban. Uno de ellos traspasó la puerta y luego le gritó a los que permanecían dentro del rancho: “disparale”.



En ese momento, los agresores efectuaron los tiros que impactaron en su novio y en el amigo para luego huir del lugar.



La fiscal sostuvo que el Departamento de Homicidios de Canelones recién está empezando la investigación. “No podemos decir que fue un ajuste de cuentas. No tenemos sospechas ni certezas”, concluyó.