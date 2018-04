El doble homicida escribió su confesión en una escuela rural

Un hombre viene siendo investigado por su presunta colaboración con Martín Bentancur, el doble homicida de Quebracho, que tras matar a su ex suegra y un policía desapareció en los espesos montes del arroyo Melo y el Río Uruguay.

Ayer la auxiliar de servicio de la escuela rural 75 fue a abrir el edificio del centro educativo y se sorprendió al encontrar un mensaje de Bentancur. Nerviosa, la mujer salió a pedir auxilio y se encontró con funcionarios municipales que pusieron al tanto de la situación al alcalde de Quebracho, Mario Bandera, quien avisó a la Policía.

Los efectivos debieron recorrer los 22 kilómetros que unen Quebracho con la escuela de "El Saladero". Se encontraron con una carta que Bentancur le dirigía a Valeria M., su ex, a la que llama "China", y a su pequeña hija de siete años de edad. "Valeria me fui pa la Argentina. Algún día volveré. Siempre las amaré. Te amo China mía te amo", afirma el criminal. También le pide a la mujer que le diga a su hija que "siempre" la va a "llevar en el corazón". "No sé por qué me dejaste, te di todo China, todo. Lo que me pedías yo te lo daba, dejé todo por vos China, me mataba trabajando para que no te falte nada", añade.

El hombre cierra la carta con la frase: "Estoy tan arrepentido de lo que pasó pero ya es tarde para mí".

La misiva, fechada el día miércoles, fue ubicada sobre una mesa y tenía encima una cadena de plata con un crucifijo. La Policía confirmaría horas después que el colgante pertenecía al prófugo.

Antonella Arbelo, periodista de El Telégrafo, dijo a El País que Bentancur también dejó una carta para una amiga suya, a quien le agradece las charlas que mantuvieron, y un mensaje en el pizarrón de la escuela N° 75 (que estuvo cerrada durante la semana de Turismo) para su expareja y su hija.

En esa otra carta, Bentancur intenta responsabilizar del doble crimen a su expareja, por haberlo dejado.

El alcalde Bandera confirmó a El País que cuando llegó a la escuela no había nada "roto o revuelto". "Faltó una sábana y un cubrecama, el resto estaba todo bien, sin problemas", dijo.

Las clases fueron suspendidas y se montó un operativo policial que mantuvo alejados a los vecinos y periodistas a más de un kilómetro de la escuela. En la tarde de ayer, la fiscal del caso, Carolina Martínez, permaneció hasta la hora 16:00.

En declaraciones a El País, la jefa de la investigación señaló que se está periciando los elementos hallados en la escuela para ver si lo que se maneja en los mensajes "es veraz o no".

Martínez confirmó que la operación de búsqueda se mantiene y que las medidas de seguridad para la ex pareja de Bentancur y su novio siguen en las mismas condiciones que se vienen desarrollando desde hace seis días a cargo de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

Por otro lado, la fiscal y un jerarca policial que integra el Comando de Crisis que montó el Ministerio del Interior confirmaron que los alrededores de la escuela 75 estaban dentro del área de búsqueda.

Se estima que el hombre ingresó por una banderola y que podría haber pernoctado por lo menos durante una noche. Una fuente policial manejó ayer que podría haber estado en la noche del sábado para el domingo; se trata de un dato que aún no está confirmado.

Temor en la zona.

Nadie de los alrededores de la escuela quiere hablar sobre la presencia del homicida y el miedo cada día es mayor entre los pobladores de Quebracho.

"Este tipo está vivo y no se fue para Argentina y lo que hizo es para despistar a la policía", aventuró un habitante del pueblo que habló con la condición de no revelar su identidad.

La Policía sabe que se enfrenta a un experto tirador y muy conocedor de toda el área rural por su condición de trabajador en el sector agrícola y por su predilección por las armas , la caza y la pesca. "Aparte de sus conocimientos está vinculado con gente de mal vivir que habita la costa, por lo que en estos momentos no está solo y alguien le está prestando ayuda", señaló.

Otra fuente dijo a El País que este hombre buscado no sólo conoce a la perfección las costas del Río Uruguay, sino de la vecina Entre Ríos, por su relacionamiento con cazadores y pescadores que viven en la otra orilla.

Al respecto, el jefe de Policía de Paysandú, Luis Mendoza, informó al Ministerio del Interior que Prefectura releva las islas próximas al lugar, tanto uruguayas como argentinas, donde podría estar el homicida. Un equipo de la Unidad de Apoyo a Prefectura (Unapo), una fuerza de elite de la Armada, viene patrullando la zona.

"Los operativos de búsqueda, lejos de suspenderse se intensificarán tras este hallazgo que, por otra parte, es el primero que confirmaría la presencia del sospechoso en la zona", indicó Mendoza.

Anoche, la Policía se encontraba trabajando sobre la pista de un presunto asistente del doble homicida. Sería quien le habría dado alojamiento y alimentación en los últimos días. Se sospecha de una persona muy próxima a Bentancur que trabaja cerca de la escuela 75.

La búsqueda continúa con un helicóptero y 12 efectivos de la Republicana, que viajaron expresamente hacia Paysandú.

Una cadena, una cruz y confesiones del criminal

Un mensaje directo a su ex pareja y otro para que se le transmita a su pequeña hija quedaron escritos en una carta que se adjudica al doble asesino de Quebracho, quien matara a su ex suegra y a un policía. El hombre eligió una hoja de cuaderno y asimismo utilizó un pizarrón de la escuela para comunicar los motivos de su acción criminal y su arrepentimiento. Se consideran como pruebas de que era él quien escribió los mensajes tanto la cadena de plata como un crucifijo que le pertenecen y dejó sobre el papel. Aunque la Policía ha manifestado que la zona en donde está la escuela se hallaba en el mapa de búsqueda, Bentancur llegó allí en Turismo, cuando el local estaba cerrado y nadie logró verlo. Solo se llevó una colcha de abrigo.

Una "comisaría" por la que desfiló el pueblo

El Complejo Polideportivo de Quebracho se ha vuelto, en menos de una semana, una enorme comisaría. El Ministerio del Interior define el lugar como un "Comando de Crisis".

Dentro de sus instalaciones decenas de policías de la Jefatura de Paysandú y los efectivos de la Guardia Republicana han hecho su hogar. Allí duermen, se bañan y planifican las acciones para el día siguiente.

En una habitación aparte se instaló un lugar para recibir a los vecinos que tengan algo para aportar. Se trata de un espacio destinado a recolectar todas y cada una de las pistas que vayan surgiendo.

"Todos los datos se verifican y se ponen en su lugar, no se deja ningún cabo suelto", dijo uno de los investigadores.

Teniendo en cuenta que todo el episodio tuvo lugar en una localidad con menos de 3.000 habitantes, la mayor parte de los residentes tiene algún elemento para aportar.

La información, como en todos los casos policiales complejos, es fundamental y se trata de indagar los detalles de la vida personal del sujeto ya que todo su vida transcurrió entre Quebracho, Paysandú y el campo.

"Por aquí ha pasado todo el pueblo, estamos tratando de reconstruir los 32 años de vida del hombre", indicó uno de los jerarcas policiales a cargo de la operación.

La cancha del Club Atlético Quebracho ofició de helipuerto para la aeronave policial que se desplazó hasta el lugar. El alcalde Mario Bandera comentó a El País que en los últimos dos días no se escuchó al vehículo aéreo, no se descarta que vuelva a la zona en las próximas horas.

En tanto, algunos comercios no abrieron sus puertas en el día de ayer. El miedo de los pobladores se puede percibir a simple vista, todos conocen las habilidades que tiene Martín Bentancur. Como suele ocurrir en estos casos, los comentarios refieren a su talento con las armas de fuego. "Dicen que pega a 700 metros con el rifle y que es bueno con el revólver, no es bueno nadando", dijo un vecino de Quebracho.