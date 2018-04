Jefe de Policía de Paysandú: asesino pidió perdón a familia del agente en un mensaje

Este mediodía el Jefe de Policía de Paysandú, Luis Mendoza, brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el caso del doble homicidio de Quebracho y la muerte del hombre que desde la semana pasada era buscado en todo Uruguay.

El cuerpo de Martín Bentancur, el doble homicida, fue hallado esta mañana a primera hora. Se había quitado la ropa y se disparó con el arma que el miércoles pasado le había robado al agente Juan Oviedo, a quien asesinó, además de matar a Nelly Goyeneche, la madre de su expareja.



El cuerpo de Bentancur, ya sin vida, apareció a 30 metros del ingreso a las Termas de Guaviyú.

“Aparentemente estuvo hasta el domingo en la escuela”

Ayer lunes se supo que el doble homicida había estado escondido en la escuela rural 75. Al ingresar, una maestra encontró notas que había dejado con mensajes a su exmujer y su hija.

Mendoza dijo que doble homicida entró a la escuela por una banderola que tenía el vidrio roto. Las maestras de la escuela habían tapado con un cartón antes de Semana Santa y Bentancur entró y salió, secando y volviendo a poner el cartón en el lugar.



El jerarca contó que se hizo el relevamiento de la Policía Científica y se estableció con la auxiliar de servicio, que el Bentancur “había robado ollas, un hervidor, sal, boniatos, arroz, fideos y también se llevó sábanas”.



“Aparentemente esa persona estuvo hasta el domingo en la escuela”, dijo Mendoza.

"Oviedo fue un héroe"

Mendoza dijo que "muchas veces" los policías con su "vocación de servicio" no lograr "equilibrar las cosas" y eso fue lo que sucedió con Oviedo, que "con una valentía y espíritu de servicio de sociedad de este policía que yo lo denominé héroe, fue a la comisaría y tomó la moto y concurrió al domicilio de la señora", que había llamado pidiendo ayuda.



“Oviedo fue un héroe dio su vida, si fuera otro decía ´hasta que no venga otro policía me quedo acá´”, dijo. “Muchas veces rompemos algún protocolo en beneficio de la ciudadanía”, agregó.

El homicida pidió perdón a la familia del policía

Mendoza también detalló que mientras Bentancur estaba prófugo, “se hizo una búsqueda en un perímetro que es donde la persona apareció” finalmente esta mañana.

Mendoza dijo que el hombre se disparó a la altura del tórax. Estaba solamente en ropa interior y había dejado doblada el resto de su ropa en el lugar.



Bentancur llegó al lugar en que se suicidó “con los artículos que robó de la escuela y con eso hizo las cartas”. Detrás de un mantel de hule fue que escribió una mensaje y dejó saludos para su exmujer y su hija.

Mendoza dijo que también escribió en una sábana verde un mensaje para la familia del policía que mató: le pide perdón y dice además que conocía al agente.



Bentancur dejó escrito que vio cómo la Policía lo buscaba y que en un momento los agentes estuvieron a metros de él: “En una de las fincas que se hizo inspección él los vio, los describe, que dice que iban con perros y que pasaron a diez metros de él”, detalló el jefe policial.



“Estábamos acertados del predio en que estaba”. Bentancur “tenía comida, conocía el campo y el monte muy espeso. Pero también la parte psicológica de la policía: él vio que andaban equipos, helicópteros, prefectura, todo el movimiento él lo vio. Y también eso ayudo a tomar su decisión”.