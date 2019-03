Disturbios y riñas en el carnaval de La Paloma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante el domingo y lunes de carnaval, la avenida principal del balneario La Paloma se vio convulsionada. En ese lugar, decenas de jóvenes -la mayoría menores de edad- se amontonaron a los costados de la calle y arrojaron a los autos que pasaban por allí bombitas de agua congeladas, preservativos con agua y hasta piedras, según denunciaron los vecinos de la zona.



Eso provocó que varios vehículos fueran dañados y generó el enojo de los conductores y acompañantes que en algunos casos se bajaron a increpar a los jóvenes, lo que terminó en riña.



“Rompieron una cantidad de vehículos y no solo eso: a los autos que pasaban por ahí se le tiraban arriba, los pateaban y les tiraban piedras estando la gente arriba”, dijo una vecina del lugar.



Contó que habían unas pocas patrullas -porque la mayoría estaba en La Pedrera- pero que no hacían na-da, sobre todo porque los involucrados eran menores.



Muchos fueron los que hicieron denuncias policiales por la rotura en sus vehículos.



“Fue una guerrilla de agua subida de tono que provocó muchos daños y ahora nadie se hace cargo. Me da pena por los damnificados, muchos de los cuales eran turistas. Tal vez, lue- go de esto ni siquiera vuelvan el año que viene”, se lamentó la vecina que prefirió mantener su identidad en el anonimato.