Discusión de vecinos terminó con un crimen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una discusión entre dos jóvenes por asuntos vecinales culminó con el homicidio de uno de ellos, de 20 años de edad. Se trata de un confuso episodio ocurrido en Barros Blancos, Canelones. Se sabe que tras las palabras se pasó a los golpes de puño y a los tiros. Cerca de la hora 19:00 del jueves pasado la Policía recibió un alerta sobre el incidente ocurrido en el barrio El Monarca ubicado en el kilómetro 26 de la Ruta 8.

Una policlínica de la zona recibió a Diego Maqueira (20) herido por un arma de fuego. Fue hallado caído y herido por un pequeño niño, quien dio aviso a una tía de la víctima. La mujer pidió ayuda a un vecino para trasladar al herido. Lo subieron a un coche y lo llevaron.



El joven estaba en estado de shock y presentaba una herida en el abdomen, según certificaron los médicos de la Policlínica SAPP. Desde allí se lo trasladó al Hospital Pasteur de Montevideo, donde murió.



Maqueira no tenía antecedentes penales pero contaba con varias indagatorias en su haber. El otro vecino que participó de la discusión se encuentra prófugo y podría tener un disparo en la espalda. La Policía de Canelones consultó en diversos centros asistenciales por si el herido se había presentado.

Investigación.

La fiscal de Pando, Gabriela Yanieri tomó declaración ayer a varios testigos por el crimen de Juan Barossi (42), ejecutado por dos hombres al final de la tarde del miércoles pasado. Era director del Centro Cerrito, que funciona en la Colonia Berro y pertenece al Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa).



Hasta el momento no hay personas detenidas ya que aún no se logró identificar a ninguno de los dos involucrados, dijo la fiscal. Por otro lado, Yanieri subrayó que por esta causa van a declarar varios testigos y que ninguno de ellos tiene la condición de ser protegido.



Si bien el director nacional de la Policía, Mario Layera, declaró que hay “avances” significativos en la investigación policial, la fiscal del caso advirtió que no ha descartado ninguna hipótesis. Eso significa que se está trabajando sobre la vida personal del funcionario, su situación dentro del Inisa y la combinación de ambas.