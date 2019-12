Director de la Policía insiste: el Estado debe regular el consumo de todas las sustancias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actual director de la Policía Mario Layera profundizó en su visión sobre el combate a las drogas en una entrevista con Página 12 este domingo.



“Digo que hay que regularlas (a todas las drogas) desde el Estado, y aclaro que dependiendo de la peligrosidad de cada una se debe dar una política específica en tal sentido, porque no se pueden manejar todas por igual. Cada una según sus formas, pero sí. Si uno se fija, el cannabis ni siquiera genera violencia, no tiene riesgo y no ha ocurrido todo lo que se decía que podía pasar si se legalizaba. Aún combatimos el narcotráfico, claro, pero porque no alcanza la industria”, dijo Layera.



Preguntado sobre cómo llegó a tener esta postura, el comisario relató: “Mi hija a los 12 me preguntó si debía consumir o no y yo, oficial antidrogas, fue ahí donde reconsideré todas mis convicciones. Vivía inmerso en el problema de los padres con sus hijos y venían a la dirección antidrogas a buscar una respuesta; a pedir que los detuviéramos. Y ahí vi el problema, ¿qué respuesta le doy? ¿Qué conozco yo sobre la sustancia y sus daños? Yo sólo sé hacer una guerra y un procedimiento policial. A los conservadores les digo: ¿qué hacen con su hijo? Hay que plantar la semilla para el futuro”.



Luego comentó que le respondió que era “dificilísimo” que él le dijera que las drogas son buenas, pero que él tomaba alcohol y fumaba. “Así que qué decirte. Esperá un tiempo, estudiá mejor la situación, no hay apuro”, le respondió entonces a su hija.

En cuanto a su permanencia al frente de la Policía expresó que “ya se está yendo” y que se habría ido aunque el Frente Amplio hubiera ganado el balotaje. “Es un ciclo cumplido”, concluyó.