En diez días de enero hubo tres intentos fallidos de femicidio

No llegaron a pasar 48 horas desde que el presidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional en violencia de género y que en un barrio de Montevideo, puertas adentro, sucediera un intento de femicidio.

El 2019, que dejó dos femicidios por mes en promedio (24 en total) según cifras del Ministerio del Interior, terminó con una escalada de muertes de mujeres durante la celebración de la Navidad. Fallecieron tres, solo una de ellas se tipificó como femicidio, pero todas se dieron en el marco de la violencia de género.



Esa escalada final del 2019 parece no tener techo. En los primeros diez días del año ya hubo tres intentos fallidos de femicidio y Fiscalía investiga la muerte de una mujer en Paysandú que cayó de un décimo piso.

10 de enero.

A las 2:00 de la madrugada de ayer la Policía llegó al kilómetro 25.500 de la Ruta 8 (Barros Blancos). Había recibido un llamado indicando que en ese lugar un hombre (30) le había disparado a su pareja (30) y al hijo de ella, de 13 años, y luego se había suicidado.



Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con la escena: el hombre sin vida y la mujer y el niño heridos.



Según indicaron fuentes policiales a El País, minutos antes el hombre, que se desempeñaba como policía, había ido a la casa de la mujer y ahí empezaron a discutir. Como consecuencia de esa discusión la mujer tomó a su hijo de 13 años y a otro de seis, este en común con el fallecido, y se dirigieron a una parada de ómnibus.

Foto: Fernando Ponzetto.

El policía, que en ese momento se encontraba de particular, comenzó a seguirlos. En determinado momento el agresor sacó un arma y realizó tres disparos: uno a ella, otro al niño de 13 años y el tercero fue para suicidarse.



La mujer y el niño fueron trasladados al Centro de Asistencia de la Agrupación Médica de Pando (Caamepa). Ambos se encuentran fuera de peligro. La mujer tenía una herida de bala y su hijo debió ser operado por una herida en el tórax.



Fuentes policiales indicaron que un testigo que iba detrás del agresor al sentir los disparos y ver a las personas caídas cruzó la ruta para pedir ayuda. Cuando regresó, dijo, el arma que estaba junto al fallecido ya no se encontraba. Según relató ante los agentes policiales vio a una persona pasar en bicicleta.



Actualmente el hombre no tenía una medida cautelar, sin embargo los registros indican que sí la tuvo en 2016, informaron a El País fuentes cercanas al caso.



En el lugar trabajó Policía Científica y la fiscal del caso Silvia Blanc.

7 de enero.

Eran las 7:00 de la mañana cuando varios niños menores de edad salieron a la puerta de su casa, en el barrio Maracaná, a “gritar y pedir ayuda llorando”, según consta en el dictamen fiscal.



Una vecina de la zona escuchó a los niños y fue hasta su casa. Ahí ellos le dijeron que su padre estaba “matando a su madre”. La vecina, luego de entrar a la casa y escuchar varios gritos, volvió a su domicilio y le pidió a su esposo que fuera y viera lo que estaba pasando.



Cuando el hombre entró vio a la mujer en la cocina “golpeada, sangrando y sin poder hablar”, dice el texto fiscal. Cuando siguió recorriendo la vivienda vio a la pareja de la mujer colgada de una piola en el baño.



Ahí uno de los niños le alcanzó un cuchillo, él subió a un banco y logró cortar la cuerda. Luego fue hasta la entrada de la casa y llamó al 911.



Después de alertar a la Policía volvió a entrar. Allí vio como el hombre, ya recuperado, intentaba agarrar los cuchillos de la cocina “mientras uno de sus hijos lo empujaba”.



El vecino logró quitárselos y llevó al agresor hacia la entrada de la casa. El hombre fue detenido minutos más tarde. La mujer, por su parte, fue internada en el Hospital Maciel “con heridas de gravedad y derivada al Hospital de Clínicas para su operación”, agrega el dictamen.



El hombre, agrega el texto, dijo ante el psiquiatra: “Yo agarré un fierro y la golpee dos veces en la cabeza y después de ver lo que había hecho me quise colgar, 12 años de matrimonio y seis hijos”.



La fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º Turno de Montevideo, Sabrina Flores, acusó al hombre por un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado en grado de tentativa. El agresor deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva de 180 días mientras continúa la investigación.

Primer día del 2020.

Hacía dos días, el 30 de diciembre de 2019, el presidente Vázquez había declarado estado de emergencia nacional en materia de violencia de género.



A las 3:00 de la madrugada del primer día del año una mujer, de 24 años, se encontraba junto a su pareja, de 35, celebrando en un apartamento de Malvín.



Ambos salieron al balcón del edificio y comenzaron a discutir. Ella le decía que se fuera pero el hombre, según denunció la mujer, la agarró del brazo derecho y le dijo que no se iba a ir a ningún lado.



La joven intentó soltarse pero su pareja la empujó por el balcón ubicado en un segundo piso, que da hacia el patio del edificio. Luego el agresor bajó hasta el patio y, al ver que la mujer aún seguía con vida, la cargó y la llevó hasta el apartamento.



Nueve horas más tarde, según indicaron fuentes policiales a El País, ella le pidió al hombre para llamar a su madre.

Dos policías de Montevideo en un patrullero. Foto: Darwin Borrelli

Como el hombre no la ayudaba la víctima “por sus propios medios logró arrastrarse hasta tomar su celular”, indica el texto. Después de ese contacto por teléfono, la víctima fue trasladada al Hospital Español. En ese centro de salud se le diagnosticó que tenía fractura de pelvis y hueso calcáneo (uno de los huesos del pie).



El hombre, que fue detenido el 3 de enero. La fiscal Sylvia Lovesio lo imputó por homicidio muy especialmente agravado, por femicidio, en grado de tentativa (entre otros delitos) y pidió 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.



En los primeros diez días del año tres mujeres resultaron heridas por violencia doméstica.

El hombre liberado en Paysandú no podrá dejar el país por seis meses El único detenido tras la muerte de una mujer de 55 años, que cayó de un décimo piso de un edificio en Paysandú, fue liberado.



El esposo de la mujer, de 60 años, fue liberado luego de una audiencia de formalización que se llevó a cabo ayer. El detenido quedó en libertad por 180 días mientras continúa la investigación y no podrá abandonar el país.



Tras la instancia judicial la fiscal del caso, María Andrea Fuidio, habló en rueda de prensa. “Seguimos en etapa de investigación. No se solicitó la formalización por ser un caso de alta complejidad” dijo. Fuidio agregó que “restan muchas diligencias probatorias por realizar”.



“Estamos esperando resultados y mañana (por hoy) se va a realizar la reconstrucción del hecho”, señaló Fuidio y explicó que en la investigación “ no surge clara la participación de la persona que vivía con la víctima”.



El hombre, de acuerdo a su relato, afirmó que la mujer se tiró del balcón hacia la calle en la madrugada del jueves 9 de enero. Testigos vieron cuando el marido “la tenía sujeta de las axilas” y como luego cayó sobre un auto, habían señalado fuentes policiales a El País.