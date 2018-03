Díaz negó que la Policía tenga “las manos atadas” para trabajar por el nuevo CPP

Hoy lunes los sindicatos policiales se reúnen con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para atender los reclamos que tienen, entre ellos el de buscar soluciones a la inseguridad que enfrentan cuando hacen su trabajo.



Uno de los planteos que los policías le harán al jerarca es el llamado “proyecto de legítima defensa presunta”.



Luis Clavijo, presidente del Sindicato Único de Policías, dijo esta mañana en declaraciones a radio Uruguay que mientras "en el primer mundo se autoriza la defensa ante un hecho de apariencia letal”, en Uruguay “prácticamente hay que esperar a que te maten para poder responder”.



También se hablará de la situación de la custodia que se le pone a las víctimas con medida cautelares, así como del proyecto de horas extra y la aplicación y pago de la ley de nocturnidad.



Uno de los reclamos de los policías es que muchas veces tienen trabas para trabajar por la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).



"Hemos escuchado una vez sí y otra vez sí de parte de algunos operadores decir que la Policía tiene las manos atadas. Y no tiene las manos atadas, el problema está si se las ata a ella misma", dijo en declaraciones a la misma emisora el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz.



Díaz se preguntó: "¿Por qué dicen que tienen las manos atadas? ¿Por qué se le dice a un ciudadano que va a una comisaria que si el fiscal no le da la orden no se puede hacer nada?".



"Si existe una norma que pueda ser interpretada de esa manera hay que cambiarla, lo que hay que hacer es tener una actitud proactiva para resolver los problemas", sostuvo.



El fiscal también habló de los últimos femicidios en Uruguay y de la preocupación por el tema: resaltó la importancia del uso de las tobilleras electrónicas como mecanismo de prevención y dijo que "evidentemente ha demostrado ser eficaz”.