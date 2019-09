180 días de prisión preventiva para ex policía que abusaba de sus siete hijos y su esposa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves de tarde la jueza María Noel Odriozola dispuso, a pedido de la fiscal Sylvia Lovesio, prisión preventiva por 180 días para un ex policía de 48 años, acusado de varios delitos, entre ellos, de abusar sexualmente de sus siete hijos y su esposa.



Ya en enero de 2017 la justicia dispuso que el hombre tenía prohibido el acercamiento y la comunicación con sus hijos y su esposa, según consta en el pedido de formalización. Sin embargo, hubo una “clara violación a las medidas cautelares” por parte del ex policía.



El hombre fue imputado por “un delito de violencia doméstica, reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de desacato y un delito de privación de libertad, todos ellos en régimen de reiteración real”, según detalla el documento.



De acuerdo a los informes de la Justicia, el hombre abusó sexualmente de su mujer y sus siete hijos, de entre 15 meses y 16 años. Además, amenazaba y golpeaba tanto a sus hijos como a su pareja.



Además, con su mujer el ex policía ejercía “violencia patrimonial”, porque según indica la investigación se quedaba con su dinero. En tanto, en las oportunidades en que ella “concurría a controles médicos con sus hijos, cuando regresaba era agredida por el mismo”.



Cuando la esposa le hablaba al hombre de “los miedos que tenía de que las niñas estuvieran siendo abusadas”, este “la obligaba a callarse, la amenazaba y le decía textualmente: ‘estás cosas son de la familia, tienen que quedar en la familia y (uno de sus hijos) va a ser tu macho’”, señala el documento.



De acuerdo a la pericia psiquiátrica realizada al imputado, este presenta “rasgos de personalidad de tipo psicopáticos, pensamiento claro, finalista, no muestra angustia, rasgos autoritarios, rigidez, frialdad afectiva, escasa autocrítica y arrepentimiento”.



La fiscal solicitó 180 días de prisión preventiva porque entiende que existe “riesgo de fuga u ocultamiento”, “peligro para la víctimas”, porque “las medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Familia, no fueron suficientes para proteger a la víctima”, para que no exista “entorpecimiento de la investigación” y evitar “un riesgo para la sociedad”.