150 días de prisión preventiva para asesino de mujer que estaba embarazada de siete meses

La Justicia de Rocha dispuso 150 días de prisión preventiva para el homicida de Mirtha Lorena Rocha, la mujer asesinada el pasado sábado en el balneario La Coronilla.



La víctima era madre de cinco hijos y además cursaba un embarazo de siete meses. El autor del crimen es un joven de 25 años, con quien había mantenido una relación sentimental.



La Fiscal del Chuy, Sandra Fleitas, solicitó la formalización por un "delito de homicidio, especialmente agravado -por la premeditación- y muy especialmente agravado -por el femicidio- en concurso formal con un delito de aborto”, pedido al que la jueza de 1° turno del Chuy, Alma Susana Mattos, accedió, según publicó la Fiscalía de la Nación.



Por la "gravedad del hecho y la existencia del peligro procesal de fuga", Fleitas había solicitado la pena de 180 días de prisión preventiva, pero la magistrada finalmente dispuso la cantidad de 150 días.



En declaraciones a la prensa, la magistrada dijo que



El matador había sido denunciado por la mujer por violencia doméstica. Pero se habían reconciliado y ella viajó a verlo. Cuando llegó el hombre la mató.



El joven apuñaló a Rocha a la altura del cuello y luego utilizó un cinto para ahorcarla. Tras ser detenido, admitió el homicidio y aportó datos para que la Policía pudiera ubicar el cuerpo, el cuchillo utilizado para ultimarla y su teléfono celular, informó a Subrayado el jefe de Policía de Rocha, Claudio Pereyra.



INFORMACIÓN ÚTIL

VIOLENCIA DOMÉSTICA:

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.