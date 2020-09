Un detenido y un requerido por atentado contra brigada de Narcóticos y amenaza a Fiscal 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una persona fue detenida este fin de semana y otra se encuentra requerida y prófuga en relación a la Operación Aguay, que investiga el atentado contra la brigada de Narcóticos en el Prado y la amenaza recibida por la fiscal Mónica Ferrero.

Una persona de 38 años se encuentra prófuga y es requerida por la Justicia mientras que otra persona de 57 años fue detenida este sábado.

El detenido es familiar cercano del requerido y según un comunicado difundido por el Ministerio del Interior, su interrogatorio "permitió avanzar en la averiguación del paradero del buscado".

Actualmente son 16 las personas las personas formalizadas en el marco de esta operación.

El atentado contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas ubicada en el Prado sucedió en mayo de este año. En la madrugada del sábado 9 un vehiculo pasó por el lugar y una persona se bajó, arrojó un explosivo y huyó.

El ataque no tuvo víctimas humanas pero causó daño en cuatro vehículos oficiales y uno particular que estaban en el lugar.

Informamos que cerca de las 2 AM de hoy sábado 9 de mayo un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. La onda explosiva solo causó daños materiales.



Más información: https://t.co/jSqbJXkRp2 pic.twitter.com/jEfYcQRyvW — Ministerio del Interior (@Minterioruy) May 9, 2020

Se presume que la motivación del atentado estaría vinculada a la represión e incautaciones de drogas que se realizaron entre junio de 2019 y principios de 2020.

La amenaza a la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero ocurrió tiempo después del atentado y se dio mediante un mensaje de WhatsApp. "Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo", decía un mensaje que llegó a su celular y estaba firmado por el PCU un cartel de drogas internacional.

"Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades, a cargo de usted, ni contra usted! Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Su ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos! Usted me entiende., no tengo que explicarle mucho... Acuérdese que que todo tiene un límite! Usted Sabe... Saluda atte PCU", decía el mensaje, según informó el periodista Gabriel Pereyra.