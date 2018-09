Desvalijaron otra ambulancia: “Nos sentimos desprotegidos”, dicen los trabajadores

En la mañana de hoy lunes una ambulancia estaba estacionada frente a una casa de la zona de Jardines del Hipódromo. El vehículo estaba solo, ya que los trabajadores habían bajado a atender a un paciente.

Delincuentes ingresaron a la ambulancia y se robaron el equipamiento. Este hecho ocurre pocas horas después de que ayer domingo también otro móvil médico fuera asaltado, en este caso en la zona de Peñarol. Allí los trabajadores estaban en el vehículo, fueron amenazados por los rapiñeros y se llevaron materiales.

En el caso de hoy lunes en Jardines del Hipódromo, según detalló un integrante de la Red de Sindicato de Trabajadores de las Emergencias Móviles a Informativo Carve, los delincuentes se llevaron parte del equipamiento técnico, como por ejemplo monitores, el desfribilador y medicamentos.

Pablo Soria, del sindicato, sostuvo en diálogo con la emisora que “se está monitorizando” lo que está ocurriendo, “pero la solución es muy compleja”, lamentó.



Explicó que ya tomaron algunas medidas, como siempre lo hacen “cuando ocurren hechos de esta naturaleza”, que se basan en que las ambulancias continúan en clave 1 y 2 con apoyo policial, es decir, los móviles solamente ingresan a las zonas calificadas como “de riesgo” con la compañía de un patrullero.



De todas maneras, señaló que “la medida gremial no soluciona esto” porque “es muy complejo el tema, no podemos pedirle al Ministerio del Interior que nos ponga una patrulla a cada ambulancia. Debe haber un análisis político serio para llegar al usuario y que los trabajadores no quedemos expuestos permanentemente”.



“No nos podemos quedar de brazos cruzados, necesitamos hacer cosas porque nos sentimos muy vulnerables y muy desprotegidos”, concluyó.