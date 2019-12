Descubren cocaína en 4 contenedores en el puerto de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, abandonó el puerto de Montevideo a las 19:50 horas de ayer. Conversando con su equipo, el fiscal no dejaba de sorprenderse sobre el volumen de cocaína encontrada por funcionarios de Aduanas y de la División Inteligencia (Divin) de Prefectura. “Es mucha cantidad; nunca vi tanta”, repetía Rodríguez.

El conteo de la cocaína no terminó ayer. El trabajo llevará mucho tiempo porque había que sacar la soja y limpiar dentro del contenedor. Hoy la droga será pesada. También está previsto para esta jornada abrir otros tres contenedores.



La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos recibió información que indica que aparentemente la soja mezclada con la cocaína es uruguaya. Todavía no se sabe dónde se cargó ese producto agrícola.



La Fiscalía ya cuenta con la información de que la cocaína tenía como destino un puerto africano.

Los cuatro contenedores incautados estaban encima de camiones en el puerto de Montevideo. El escáner de la Aduanas detectó que aparentemente los cuatro tienen cocaína, dijo Rodríguez. “Son tres o cuatro contenedores. Todavía no se terminó de revisar el primer contenedor”, explicó Rodríguez.



El análisis realizado por Policía Científica constató que la droga, disimulada dentro de bolsas con soja, era cocaína.



El fiscal Rodríguez ya ordenó varias actuaciones a la Policía y hoy comenzará a tomar declaraciones a varias personas.



Rodríguez también solicitó información sobre las empresas vinculadas a los contenedores incautados.

Consultado por El País respecto a si considera que podría haber más contenedores con cocaína, el fiscal Rodríguez respondió: “No sé. En principio son esos, tres o cuatro. Hay que abrirlos todos. No se sabe si todos tienen droga o cada uno lleva la misma cantidad”.



¿El escáner determinó que dentro de los cuatro contenedores hay cocaína? “Aparentemente sí. Pero hay que mirar uno por uno para poder determinarlo”, respondió el fiscal.

Negocio "más llamativo".

El 26 de octubre de 2019, El País tituló en su primera página: “Fiscalía sospecha que enviaron más contenedores con cocaína a Europa”. En una audiencia hecha el día anterior, la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, planteó a la jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu que debía investigar si el empresario Martín Mutio envió otros contenedores con droga a Europa.



Mutio es imputado por asistencia al narcotráfico. La Fiscalía considera que el empresario participó en el envío de un cargamento de 4.500 kilos de cocaína incautada en el puerto de Hamburgo en julio de 2019.

Puerto de Montevideo. Foto: El País.

Ferrero señaló, en la audiencia, que el negocio “más llamativo” realizado por Mutio fue el envío a España de varios contenedores con soja. “Se retiró (del puerto) uno solo. El que tenía más peso. Fueron anteriores al contenedor enviado a Alemania”, dijo la fiscal en alusión a que ese contenedor estaba cargado con cocaína.

Florencio Macedo, abogado de Mutio, dijo a El País que continúan ocurriendo hechos nuevos de tráfico de cocaína a Europa y estos no se les puede imputar a Mutio, que se encuentra bajo un régimen de prisión domiciliaria.



“Eso prueba que mi cliente no tuvo nada que ver con el envío de cocaína a Hamburgo. Hay tres o cuatro casos y a Mutio lo acusan de uno probable. Es obvio que la organización dueña de la droga continuó actuando. Mi cliente no tiene nada que ver con el tráfico de drogas”, insistió.



Macedo sostuvo que el contenedor con soja enviado por Mutio pasó por Dakar (Senegal) antes de llegar a Hamburgo y agregó que ello deja abierta la posibilidad de que traficantes hubieran abierto el contenedor y depositado la droga mediante el sistema conocido como “gancho ciego” (colocación de precintos adulterados).

El continente africano es el destino de la ruta del narcotráfico desde América Latina. Los intermediarios en ese continente, que se dedican a introducir la droga en Europa, pertenecen a organizaciones criminales enquistadas en los gobiernos, con nexos directos con el terrorismo y el tráfico de armas.



La ex ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo que su país es un mercado atractivo para los traficantes y que parte de la exportación local de cocaína financia a “grupos terroristas” en África.



La cocaína se triangula por África para llegar a Europa. “Servicios de inteligencia de otras naciones nos confirmaron que se paga peaje a grupos terroristas para hacer las operaciones”, declaró la funcionaria.

A su vez, un informe de la Comunidad de Policías de América (Ameripol) revela que por la ruta africana pasa un 30% del total de la cocaína que tiene como destino final a Europa. Así, África se transformó durante los últimos cinco años en un punto clave en el mapa del narcotráfico mundial.



La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) activó las alarmas y pidió intensificar “los esfuerzos para erradicar el tráfico de drogas y la delincuencia organizada en África occidental, base central para el tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa”.

Los principales carteles mexicanos fueron los primeros que incursionaron en la ruta africana. Los Zetas, el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tejieron puentes con ese continente, ayudados por la mafia italiana Ndrangheta hace más de siete años. Martín Barrón Cruz, experto del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, admitió que es complejo abordar estas nuevas rutas porque “no se conoce cómo manejan los controles los gobiernos africanos”. El fiscal antidrogas de Perú, Juan Mendoza, dijo que las mafias africanas negocian la compra de cargamentos en Uruguay, Argentina y Brasil, debido a que Perú es solo productor de cocaína.



Algunos de los puertos bajo la lupa son justamente el de Montevideo, el de Buenos Aires y Rosario en Argentina.

En Brasil, la puerta de salida hacia África es el puerto de Santos, de donde se “exporta” el 88% de la droga que logra salir de ese país, según las fuentes.



Los narcos, con la ayuda de cómplices, camuflan la cocaína en cargas lícitas dentro de contenedores.



El procurador brasileño Carlos Bruno Ferreira Da Silva calculó que solo se logra inspeccionar “entre el 5 y 10% de las cargas que salen de Brasil”.

Grandes incautaciones

El pasado 20 de noviembre fue hallado en el puerto de Montevideo un contenedor con más de tres toneladas de cocaína, 101 ladrillos, por un “estimado en más de US$ 740.000.000”, según había informado la Dirección Nacional de Aduanas a través de un comunicado. El buque esperaba preparado para emprender un viaje de casi 8.000 kilómetros por el Atlántico Sur y llegar a su supuesto destino final: la ciudad de Cotonou en Benin (África).



Sin embargo esta no fue la única gran incautación relacionada con Uruguay en los últimos meses. El viernes 2 de agosto autoridades alemanas hallaron en el puerto de Hamburgo un récord de 4,5 toneladas de cocaína camufladas en bolsas deportivas y transportadas por un barco contenedor procedente de Uruguay, cuyo destino era la ciudad belga de Amberes.

Parte de la cocaína incautada en el puerto de Hamburgo. Foto: AFP

Además, en mayo de este año, un jet privado transportó 603 kilos de cocaína desde el aeropuerto de Carrasco hasta Francia, donde fue detenido en un operativo liderado por la DEA estadounidense y Europol, informó el diario francés Le Parisien el pasado 25 de julio. Esta operación antinarcóticos fue un duro golpe contra el Cartel de los Balcanes, una organización de traficantes que opera en todo el mundo con droga proveniente de América Latina, que permitió capturar un envío de cocaína valuado en 180 millones de euros.