Descartan intento de secuestro en un colegio de Punta Gorda

La Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Montevideo puso a sus mejores investigadores en el caso del presunto intento secuestro de un niño de 13 años a la salida de un colegio de Punta Gorda.

Se buscaron registros de cámaras de videovigilancia para confirmar la denuncia que presentó la madre del menor. Fuentes del Ministerio del Interior consignaron a El País que las cámaras exteriores del colegio no estaban operativas en el momento del incidente.



El testimonio de la madre señalaba que el joven la llamó desde el colegio a la hora 18:30 del miércoles y le contó que cuando se dirigía a la parada del ómnibus había sido abordado por un hombre que se desplazaba en una camioneta tipo Fiorino. Ese hombre, al que describió como canoso, de 60 o 65 años de edad, le ofreció llevarlo hasta su casa. El adolescente también le contó que el vehículo paró junto a una volqueta y que él corrió hacia el colegio en donde se quedó.



El menor no pudo describir al chofer del vehículo ya que, al parecer, lo cubría el acompañante, el hombre canoso. Por otro lado, declaró que el acosador no mencionó su nombre u otros datos personales.



La madre del adolescente informó sobre la compleja situación a los padres de los compañeros de su hijo. En pocas horas su mensaje se viralizó y llegó a miles de personas.



Los investigadores no pudieron ubicar imágenes del momento preciso del acercamiento y el caso ingresó al sistema informático de la Fiscalía como “constancia”, lo que significa que no se detectó la existencia de un delito. Por tanto, deja de ser una prioridad para la Policía y la Fiscalía. De todos modos, de surgir nuevos elementos, ambos organismos están en condiciones de retomar el caso.



El director del colegio remitió un comunicado donde informa sobre las acciones tomadas por el centro de estudios.