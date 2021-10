Denuncian desaparición de joven de 19 años en Salto; falta de su casa desde el 12 de octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una joven de 19 años de edad desapareció en Salto. Se trata de Nataly Soledad Texeira Fraga, quien falta de su hogar desde el pasado 12 de octubre. La familia pide que haya una investigación más profunda del tema por parte de la Policía para tener tener la posibilidad de encontrarla.

Sus familiares claman porque la joven, que vivía en la calle Guaraní, del barrio Cerro, regrese al hogar. "Ella vive en el fondo de la casa, estaba con su pareja viviendo allí, es una joven tranquila, nunca tuvimos problema de ningún tipo. No es consumidora de nada y es una joven muy responsable", dijo a El País su padrastro, Marcelo Alpuin.



"La familia está desesperada, nosotros queremos volver a verla, estábamos todos juntos la noche del 12 de octubre, charlando como siempre, en el frente de la casa. Después nos fuimos a dormir, porque al otro día había que ir a trabajar, y al mediodía siguiente me avisa mi señora, madre de Nataly, que ella no estaba. Salimos a buscarla, yo estaba en mi trabajo pero salimos a ver dónde podía estar y no supimos más nada", agregó el hombre.



Además, dijo que su esposa está mal, sus otros hijos y también la pareja de la joven están sufriendo por su desaparición. "Siempre estuvimos junto a ella y ella con nosotros, no sabemos por qué se fue ni qué pasó. Le pedimos a la Policía que tome cartas en el asunto y que no deje pasar un día sin buscar a Nataly", expresó.



En tanto, fuentes policiales consultadas por El País señalaron que la investigación está en curso, que han llevado adelante algunas actuaciones tendientes a esclarecer este caso y que por el momento siguen analizando la situación para determinar qué fue lo que pasó.



Agregaron que cualquier información en relación al caso se puede comunicar al teléfono 911.