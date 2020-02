“Se la van a dar”, alertó un testigo antes de que lo mataran de un disparo en Buceo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La puerta estaba abierta porque su hijo, que estaba a punto de salir a la calle, se estaba despidiendo. Ya cuando casi había puesto un pie afuera de la casa se escuchó el grito: “Se la van a dar, se la van a dar”.

La voz era de un hombre que estaba paseando a su perro por la calle Ramón Anador, casi llegando a la intersección con Marco Aurelio, en el Buceo.



Segundos más tarde padre e hijo escucharon el segundo sonido: un disparo.



“Venía un muchacho paseando el perro y estábamos con la puerta abierta, porque mi hijo estaba saliendo, y sentimos que el muchacho grita ‘se la van a dar, se la van a dar, le van a pegar un tiro’. En eso sonó el disparo y salimos”, narró un vecino de esa cuadra a El País.

Luego de escuchar toda la situación salieron para ver lo que había pasado vieron a un hombre tirado en plena vereda. Desde una moto, cuando se había bajado de su auto en la puerta de su casa, dos hombres le habían disparado en el pecho y luego huyeron.

El asesinato a quemarropa ocurrió cerca del mediodía de ayer. Fuentes policiales indicaron a El País que la víctima es un hombre de 56 años.



Los vecinos, luego, alertaron del episodio a la Policía. Después se acercaron al joven que estaba paseando el perro y presenció la ejecución y le preguntaron qué había pasado.



“Cuando llegamos allí le preguntamos qué había visto y nos dijo que vio que sacaron el arma y le dispararon, pero que el árbol le tapó un poco la escena”, contó el vecino. El hombre agregó que conoce a la víctima “de vista” y que no tenía “mucho trato”.

“Otro vecino nos dijo que vio el momento en que una moto se acercaba al hombre, cuando se baja del auto, y comentó que él (por la víctima) hizo señas con las manos pidiéndole que no disparasen; como atajándose”, agregó.



Agentes de la Zona Operacional II de Montevideo se hicieron presentes en el lugar del homicidio. Más tarde lo hizo Policía Científica, la fiscal de Homicidios de 2° Turno Mirta Morales y personal médico. En ese momento se constató el fallecimiento del hombre. La víctima llevaba una mochila y otras pertenencias por lo que, en la información preliminar que maneja la Policía, no se trataría de un intento de hurto.

“Yo estaba, entre las 13:30 y las 14:00 en la cocina y sentí una explosión. Me pareció que era un cuete, salí y estaba el hombre ahí”, indicó otra vecina.



La fiscal Mirta Morales dijo en rueda de prensa que se trata de una “muerte violenta, en principio por un disparo de arma de fuego. Está todo por averiguar”. “En principio a mi me cuesta pensar en un robo por lo que acabo de ver”, agregó Morales.



La fiscal puntualizó que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial. “En principio, por lo que yo vi, tiene todas sus pertenencias (la víctima). Me llama la atención, nada se descarta, pero es dudoso que haya sido por un hurto”, comentó.



Consultada sobre sí el auto que estaba junto al hombre era de su propiedad la fiscal indicó: “Estaba cerca, por lo que me dicen, de su vehículo pero aún no se si es su vehículo”.

Sobre la causa de muerte, Morales indicó que “en principio es un disparo en el tórax”. Morales dijo que la víctima “es un vecino” de Buceo y que se trata de “una persona trabajadora”. “Más de eso no sé, eso se irá viendo a medida que avance la investigación”, sentenció.