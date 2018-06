Coparon vivienda rural durante el debut celeste

Hacía pocos minutos que el seleccionado uruguayo intentaba superar al de Egipto. Una camioneta negra con vidrios polarizados ingresó por el camino arbolado de la casa de Marta y Ramón, ubicada en Punta Yeguas.

Los septuagenarios estaban dentro de la casa, mirando el partido. Un hombre con campera azul bajó de la camioneta. Tenía un letrero en el pecho y en la espalda: Policía. Llevaba unos papeles en las manos.

Lo atendió Ramón. "Andamos viendo cómo está la zona, por el tema de los ladrones", dijo el hombre. "Está bravo", respondió Ramón.

Cuando se acercó, el recién llegado extrajo un arma y le apuntó a la pierna derecha. "Esto es un copamiento, venimos por la caja fuerte, si no la entrega lo voy a tener que lastimar", dijo el delincuente mientras bajaban del vehículo sus cuatro cómplices.

Tres de los delincuentes llevaban caretas, los otros dos tenían el rostro parcialmente cubierto con bufandas. Cuatro de ellos usaban guantes de látex. El único que estaba con las manos descubiertas es el que tenía los papeles y parecía ser el jefe, según indicó una fuente cercana a la pareja asaltada.

Los asaltantes lograron atravesar a una decena de perros que pertenecen a la pareja.

Primera vez.

Tras realizar los trámites de rigor ante la seccional policial, Marta contó a El País que es la primera vez que sufren un asalto en los 24 años que viven en ese lugar.

"No nos golpearon, estamos bien. Se llevaron todo lo que encontraron", afirmó la mujer.

Durante el entre tiempo del partido, Laura, una vecina que vive a pocos metros de la vivienda asaltada, aprovechó para sacar a caminar a uno de sus perros. Vio cómo salía lentamente la camioneta pero no sospechó nada.

Segundos después sonó su celular. "Laura, nos coparon". Era la voz de su vecino Ramón.

Corrió hacia la casa y encontró a Marta atada con precintos a la cama. "Yo le dije a la Policía que no es la primera vez que veo esa camioneta por la zona", afirmó la mujer.

"Los ladrones los trataron bien. Andaban en una camioneta negra con vidrios polarizados. Se nota que es un vehículo nuevo por el ruido del motor. Querían una caja fuerte que ellos no tienen. Les llevaron la plata que tenían encima, dos revólveres, un televisor, cuatro motosierras, una garrafa y una sopladora", afirmó Laura.

Para evitar ser identificados, los delincuentes se llevaron el monitor y el dispositivo que controla a las 10 cámaras que registran todo lo que sucede en la propiedad durante las 24 horas. Un equipo de la Policía Científica se presentó para hacer un relevamiento de huellas.

Chacras.

Encontrar el lugar del copameniento no es fácil. Está dentro de Montevideo pero tiene todas las características de una zona rural o de balneario. Desde el centro se demora más de media hora para llegar en auto.

Es una zona de antiguas chacras donde todavía se puede ver algunos viñedos y mucha forestación.

Las pocas viviendas que hay en la zona están a cientos de metros del camino, muchas están detrás de pequeños montes. El "barrio" tiene al Río de la Plata como patio trasero.

Enfrente a la finca que fue copada durante el partido matinal de ayer hay un establecimiento que funciona como stud. Durante la tarde se pudo ver a un hombre cuidando una pequeña majada. Llevaba un largo palo en sus manos.

"Es para espantar los perros que andan en la vuelta", indica a El País y aclara: "No vi nada. Me enteré porque me avisaron. Hace siete meses que estoy acá. Esto está muy solo, no anda nadie y de noche no hay luz, un peligro".