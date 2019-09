Coparon un establecimiento rural, ataron a una mujer y robaron todos sus ahorros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos ladrones encapuchados llegaron en moto a un establecimiento rural a 30 kilómetros de Melo (Cerro Largo), maniataron a una joven de 19 años que estaba junto a sus hijas de tres meses y dos años, y con un pañuelo cubierto con una sustancia la durmieron.

El hecho ocurrió en la mañana de este viernes, cerca de las 8:30, cuando la joven estaba en la cocina del establecimiento mientras su esposo, de 21 años, realizaba tareas de campo lejos de la casa.



La mujer contó a El País que en determinado momento llegaron los delincuentes en la moto y le exigieron dinero. "Me pidieron la plata, me ataron las manos con un zuncho y me ataron un cable en los pies. Con un algodón o un pañuelo, no sé exactamente, me pusieron un producto que me durmió y después me ataron un mantel en la boca para que no pudiera hablar", relató.



"Lo único que sentía era a la niña de dos años que estaba en el coche que lloraba horrible, pero además cuando me estaban maniatando uno de ellos agarró a la niña de dos años y la tiró contra una puerta”, dijo.



El esposo por su parte aseguró que sus ahorros eran de US$ 700 y $ 500: la totalidad del dinero que robaron los ladrones, que al momento son buscados por efectivos policiales de la seccional 10ª y el PADO.