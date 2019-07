Copadores a prisión por robo en Las Piedras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro personas fueron imputadas por su participación en la rapiña y toma de rehenes cometida en un local de pagos de Las Piedras el pasado 9 de julio.

Uno de ellos, un hombre de 27 años, había escapado del Penal de Santiago Vázquez (exComcar), en junio. Deberá cumplir ocho años de prisión por varios delitos acumulados: rapiña con privación de libertad, copamiento, atentado agravado, disparos de arma de fuego en lugar público, tráfico interno de armas y municiones, receptación y porte de armas.

Los otros imputados son un joven de 18 años, sin antecedentes penales, que deberá cumplir seis años de prisión por rapiña con copamiento y como coautor de atentado y disparos en lugar público.

La novia del fugitivo del ex Comcar, de 22 años, deberá cumplir dos años de libertad vigilada por encubrimiento. Otra joven, de 26 años, fue formalizada con 120 días de prisión preventiva por rapiña con privación de libertad, mientras sigue reuniéndose pruebas de cara al juicio oral.

En el expediente quedó documentado que el fugado de la cárcel amenazaba a las presentes diciéndoles que se quedaran tranquilas o las iba a matar: “Yo soy GR, soy fugado del comcar, tengo cuatro muertos arriba, no me importa nada, voy a matar a todos y después me voy a matar ”.