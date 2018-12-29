Confirman femicidio en Durazno: le disparó y la incendió dentro de su vivienda

HORROR

El Jefe de Policía de Durazno, Crio Mayor Héctor Rodríguez Santana dijo a El País esta mañana que el Instituto Técnico Forense confirmó un disparo en el cuerpo de la mujer.

Víctor Rodríguez Durazno

El Jefe de Policía de Durazno, Crio Mayor (R) Héctor Rodríguez Santana dijo a El País esta mañana que el Instituto Técnico Forense confirmó que la mujer encontrada muerta en su casa incendiada en el paraje Las Cañas, una pequeña localidad de Durazno, fue víctima de un femicidio.

Según el Instituto Técnico Forense en el cuerpo de la mujer fue encontrado al menos un disparo de arma de fuego, lo que permite concluir que se trató de un femicidio, dijo Rodríguez Santana. Se trata del femicidio número 29 del año. En Durazno ya suman dos en 2018: el antecedente es de Sarandí del Yi.

La Policía busca al esposo de la mujer quien se encuentra desaparecido desde que la mujer fue encontrada muerta por su hijo en medio de las llamas de la vivienda incendiada.

La mujer, Mercedes San Juan Domínguez, de 55 años de edad, se desempeñaba haciendo distintas tareas en establecimientos de la zona. El esposo tiene 45 años y es definido por sus vecinos como "un baqueano" gran conocedor del lugar. "Le gusta cazar y no escatima en armas, le gusta exhibirlas y si es que está vivo va a ser muy difícil encontrarlo", graficó un vecino del lugar que conoce al hombre a quien también se lo describe como "fortachón", alto y musculoso, de pelo corto al frente y largo atrás bajo un sombrero de ala ancha que usa siempre.

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