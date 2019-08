Condenan por 30 años al femicida de Nueva Helvecia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Fiscalía Departamental de Rosario, a cargo de la doctora Ana Rosés, obtuvo una condena de 30 años de penitenciaría para un hombre de 51 años que en septiembre de 2018 mató a puñaladas a su esposa de 39 años. Estaban casados hacía 20 años y tenían cuatro hijos, de 19, 12, 5 y 3 años de edad.

Días antes del crimen, la víctima había radicado una denuncia policial ya que el día 22 de agosto su hija mayor recibió un mensaje telefónico de su padre con una advertencia para su esposa: “decile que trate dedesaparecer de ahí mañana cuando yo vuelva porque si no la limpio la limpio y le limpio a toditos los que tiene al lado”.



Por entonces, la Justicia determinó “prohibición de acercamiento del imputado respecto de su esposa y sus hijos por el plazo de 180 días, en un radio no menor a doscientos metros”.



En ese momento, la mujer se retiró de su hogar pasando a vivir con sus cuatro hijos en el domicilio del hermano de quien se volvería su asesino o femicida.



Teniendo en cuenta la medida cautelar, el hombre no fue nunca a buscar a su esposa pero el 3 de septiembre le envió un mensaje por WhatsApp a fin de resolver la separación del matrimonio. “Vení para la gomería y nos sentamos a charlar/ hay poco trabajo /está tranquilo/ si te parece”… “Vení entonces yo no puedo ir ahí porque me cocinan”.

Autoestima y ataque brutal. De las pericias psiquiátricas al femicida surgen elementos de desvalorización y menosprecio de la figura de la familia y en especial hacia la mujer. El hombre ”tiene una baja autoestima”, y proyecta “una imagen sobrevalorada de la mujer que en momentos de angustia, tiende a desvalorizar”, se lee en el expediente.



La mujer aceptó la invitación y cuando estaban los dos solos en el domicilio familiar, al fondo de la gomería, “en determinado momento los hechos se transformaron en agresión física recíprocas y forcejeo”, se cuenta en el expediente de la sentencia.



En pleno enfrentamiento, “el imputado tomó un cuchillo que se encontraba sobre la mesada de la cocina y agredió con brutal saña a su esposa, agresión que continuó una vez la misma yacía sin vida”. Poco después el hombre llamó telefónicamente a la Seccional Quinta de Nueva Helvecia y manifestó: “trae a la Jueza, trae a la técnica, vengan todos que la maté”. Luego de su arresto y recabados elementos de prueba, el médico forense que realizó la autopsia estableció como causa de muerte: “hemorragia cataclismica por sección de ambos carótidas de tipo homicida¨. Asimismo constató: “múltiples lesiones post mortem en cara y cuero cabelludos producidas por el mismo cuchillo”. La pericia psiquiátrica efectuada al hombre diagnosticó que ¨estaba capacitado para apreciar el carácter ilícito de sus actos al momento de realizarlos¨. En el escritorio de la gomería se hallaron dos cuadernolas con manuscritos del acusado, “con gran contenido desvalorativo hacia la victima”.