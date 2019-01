Un “comisario” al frente del ataque al country VIP

A la hora 00:00 de hoy la fiscal Paola Nebot culminó su turno y cedió la causa del asalto en el country “El Faro” de Carmelo al fiscal titular, Carlos Chargoñia.

Durante las actuaciones de Nebot no se pudo confirmar que el comando buscaba a un empresario para secuestrarlo, como manejó el director nacional de Policía, Mario Layera.

Lo que sí pudo comprobar la fiscal, mediante diversos testimonios, es que los miembros del comando acataban las órdenes marciales de un hombre al que llamaban “comisario”.



Una embarcación tipo lancha puede cruzar el río en menos de quince minutos, según los baqueanos de la zona. Además, en el trayecto hay decenas de lugares para esconderse.



De acuerdo a la información que maneja la fiscalía de Carmelo, en la noche del jueves entre cinco y ocho hombres con el rostro cubierto, salvo el que daba las órdenes, y con armas de guerra, ingresó a tres viviendas del lujoso complejo privado. Siguiendo el dato aportado por el jefe máximo de la Policía uruguaya, en la tarde de ayer los medios argentinos manejaron distintos nombres de empresarios como posibles presas del grupo comando.



Citando versiones de “vecinos” del lugar, el portal Infobae presentó el nombre de Alejandro Talevi, “un financista argentino ligado a la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los tres partidos que componen la coalición que gobierna Argentina, Cambiemos”.



Talevi cerró una financiera y salió de Argentina durante dos meses y tendría deudas importantes con empresarios.



Otros medios argentinos mencionaron que el comando podría estar buscando a Eduardo Clarens, un empresario vinculado a los negocios de los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Clarens tiene una residencia en el exclusivo country y en las investigaciones del caso llamado “La ruta del dinero K” se consigna que el empresario arribó al puerto Camacho unas 90 veces en pocos meses.



Mientras tanto, el canal Todo Noticias (TN) manejó ayer que una de las casas asaltadas pertenece a Hugo Caputto, hermano del ex ministro de Economía argentino Luis Caputto.



Todo indica que la banda no realizó una incursión anfibia para ingresar al complejo solo a robar, durante una noche con luna en cuarto creciente, por el puerto Camacho o desde sus alrededores.



A pesar de ser éste un lugar con mucha seguridad, hasta ayer no habían aparecido las grabaciones de las cámaras de del puerto y de las viviendas. Los testigos aseguran que se utilizó el puerto porque escucharon el ruido de motores en el preciso instante en que comenzó el asalto comando.



Una vez dentro del lugar, los delincuentes se llevaron unos 5.000 dólares en efectivo y en otros efectos. No lastimaron a nadie y se fueron dejando un bolso con dos cargadores con 49 proyectiles calibre 243 y un cargador Glock 9 milímetros con 14 municiones y ocho juegos de esposas.



La investigación, ahora a cargo del fiscal Chargoñia, recién comienza. Al cierre de esta edición, los fiscales Nebot y Chargoñia mantuvieron una reunión con personal de Inteligencia enviado a trabajar en la zona por el Ministerio del Interior. Pero aún no trascendió el contenido de la entrevista.



Ninguna hipótesis se descarta, según remarcaron las distintas fuentes consultadas. Desde la Jefatura de Colonia confirmaron en la tarde de ayer a El País que recientemente hubo cambios funcionales en los mandos de la zona policial que atiende Carmelo.