Otro caso de violencia doméstica en San José

Otro episodio de violencia doméstica ocurrió el sábado de tarde en la localidad de Raigón, en San José. El hecho ocurre en medio de la conmoción que todavía reina en el departamento por el caso de Micaela Onrrubio, cuyo cuerpo no ha podido ser hallado por el personal que se encuentra afectado a la búsqueda.



Según informó el portal San José Ahora, un hombre le disparó a una mujer, aunque no logró herirla, ya que uno de los tiros le rozó la cara. Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el agresor pasó a buscar a su expareja por la casa y en un momento dado le efectuó varios disparos.

Alertada la Policía, asistió a la víctima y la trasladó a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de San José, para realizar la denuncia.



La Fiscalía Departamental ordenó la detención del agresor, que está plenamente identificado hasta y ayer era buscado por la Policía.

Este nuevo hecho de violencia doméstica sucedió cuando el departamento sigue conmocionado por lo ocurrido con Micaela Onrrubio. La joven de 30 años desapareció el 27 de marzo, y por este caso su expareja fue imputada por femicidio. El hombre, identificado como Ángel Pistón, de 45 años, está en prisión preventiva, pero no ha aportado datos sobre dónde buscar a la víctima.



dato

VIOLENCIA DOMÉSTICA:

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.