Subió caminando al patrullero y murió a los tres días; su familia dice que lo mató la Policía

El pasado 9 de julio, Pablo Granero protagonizó un tiroteo en Paso Molino, durante un episodio muy confuso en el que resultaron heridas dos personas. El hombre de 34 años fue detenido dentro de un local de calzados Macri, esposado, e ingresó caminando al móvil policial. Tres días después se informó que había muerto.

Este mediodía, familiares suyos cortaron el cruce de Cerrito y Misiones, donde se encuentra la Fiscalía General de la Nación. De forma pacífica, cantaban "queremos justicia" y portaban pancartas con mensajes dirigidos a la Fiscalía, denunciando que el hombre fue asesinado a golpes por la Policía.



La hermana de Granero reclamó información sobre la investigación, argumentando que desde que presentó la denuncia el día 13 de julio, el caso no ha avanzado.



"Mi hermano no fue a robar, lo dijo el mismo empleado del comercio (Macri). Él estaba protegiendo su vida. No sé de quién ni por qué, pero queremos justicia, porque él no tenía que haber terminado en las condiciones en que está", dijo la joven.



El día del tiroteo se informó que, además de Granero, testigos habían visto a otras dos personas armadas a bordo de una moto en las inmediaciones de avenida Agraciada. Lo que su hermana denuncia es que el hombre estaba huyendo de esas personas y que los disparos fueron para "protegerse".



En ese momento también se divulgó que, una vez dentro de la zapatería, el hombre amenazó a los presentes.

RELACIONADAS "Si la fiscal investigara a fondo puede haber alguna situación complicada" By Lucía Baldomir "Si la fiscal investigara a fondo puede haber alguna situación complicada" "Si la fiscal investigara a fondo puede haber alguna situación complicada" Detuvieron en Montevideo a sospechoso por el asesinato del profesor de inglés By Rosana Decima Detuvieron en Montevideo a sospechoso por el asesinato del profesor de inglés Detuvieron en Montevideo a sospechoso por el asesinato del profesor de inglés

La abogada de las denunciantes, que solicitó mantener su nombre en reserva, señaló a El País que los acontecimientos que llevaron a la muerte de Granero no están claros: "​El 9 de julio lo detienen en inmediaciones de Paso Molino. Él aparentemente estaba huyendo, no se sabe bien de qué. En el tumulto empiezan a perseguirlo y se entrega en la zapatería. El hombre no estaba golpeado ahí. Aparentemente había consumido sustancias ilegales pero estaba bien. Esto sucedió a eso de las 13 horas".



El primer dato que la familia recibió sobre la situación del detenido "es a las 16, cuando lo llevan al Hospital Maciel para hacerse una tomografía. No tenemos manera de saber (qué pasó en el medio). Él estaba internado el día 11 de julio y el 12 fallece. El 11 (los familiares) fueron a hablar con los médicos y lo vieron todo golpeado con quimosis (inflamaciones) múltiples. Pero en el resultado de la autopsia se determina que fallece por un paro cardiorrespiratorio" por el "consumo de estupefacientes y no por los golpes".



"Ahora, si tenés a una persona drogada, detenida y le das una de golpes que no parás, obviamente puede derivar en una muerte", indicó la abogada.

Corte de calle frente a la Fiscalía por protesta de la familia de Pablo. Foto: Bruno Scelza.

También sostuvo que en el caso de que la persona presentara un cuadro grave tal como el del paro cardíaco, al llegar al hospital se le debería haber cortado la ropa. Sin embargo, "tenemos la ropa entera de él", dijo a El País la pareja de Granero, quien participó del corte de calle. Tanto la hermana como la pareja prefirieron mantener sus nombres en reserva.



"Mi hermano cometió un delito, que es estar con una arma en la vía pública armando disturbios. No estoy de acuerdo (con lo que hizo) y se estaba protegiendo, pero que cumpla donde tiene que cumplir, en una cárcel, no así, no en las condiciones en que lo dejaron", reclamó la hermana y añadió que "le destrozaron la cabeza, a mi hermano lo mataron a golpes".

Paso a la Fiscalía

La abogada señaló que el 13 de julio se presentó la denuncia y el caso, que hasta el momento estaba en la Fiscalía de Flagrancia, pasó a Homicidios, quedando a cargo de Juan Gómez. Se solicitó la intervención de la Justicia "porque entendemos que no fue una muerte natural sino un homicidio, que él murió en manos de la policía". "La familia quiere que no se pase el tiempo, ve que esto no se resuelve y que no hay movimientos", señaló Gutiérrez.

Al enterarse del corte en la calle, el fiscal Gómez pidió a los manifestantes que dejaran de hacerlo y mantuvo una audiencia con la hermana y la pareja del fallecido.



"La investigación nunca dejó de realizarse. Jamás dejé de recibir a ninguna víctima y eso fue aclarado. Yo recibo a todo el mundo en la medida que haya respeto. Las informé de la investigación. En principio me molestó la situación, después entendí la peripecia" que atravesaba la familia, dijo Gómez a El País.

Familiares de Granero sostienen carteles en reclamo de Justicia. Foto: Bruno Scelza.

El fiscal de Homicidios señaló que "los tiempos de una investigación sobre este tipo de hechos no son los que puede manejar la familia, que quiere respuestas imposibles de brindar con la inmediatez que se pretende", señaló.



Añadió que la solicitud de las grabaciones en el interior del local ya se habían realizado y que los videos fueron entregados.



Sobre la tarde, la hermana fue consultada por El País sobre la audiencia que mantuvo con Gómez. El fiscal les informó que la investigación seguía en curso y que la próxima semana serían citadas a declarar.