Caso Micaela: tomaron declaración a familia de otra mujer vista por última vez en 2004

A raíz de la desaparición de Micaela Onrrubio en el departamento de San José, una tía de Jimena Basignani (una mujer de quien no saben nada desde enero de 2004, cuando se ausentó de su casa con 18 años), hizo la denuncia policial. Ambas mujeres residían en ciudad Rodríguez.

La fiscal que investiga el caso de Micaela, Reneé Primicieri, ordenó que se le tome declaración a la tía y otros integrantes de la familia de Jimena para determinar si puede haber algún tipo de conexión entre ambos casos. Fiscalía, además, pidió que se busque la información con la denuncia presentada 15 años atrás.

Vale aclarar que en 2004, se hizo la denuncia por ubicación de paradero. Al ser mayor de edad se entendió que expresó su voluntad de irse.

Además, se encontraron dos cartas en ese entonces: una para su familia y otra a su novio. En la segunda, ella manifestaba que estaba embarazada de otro hombre y que se iba a vivir a Maldonado donde ya había conseguido trabajo. Asimismo, le recalcó que no la busque.

“La diferencia fue que no hubo una situación violenta como se dio en este caso (Micaela) sino que todo indicaba que se fue por sus propios medios”, dijo Pilar Finley, tía de Jimena, en diálogo con Ecos.

El motivo que llevó a la tía a realizar la denuncia ocurrió el pasado miércoles durante la concentración en la plaza de la localidad por Micaela. "Una persona se me acercó y me dijo que sabía que Jimena había tenido un vínculo con este hombre”, en referencia al hombre de 45 años que está bajo prisión preventiva por la desaparición de Micaela.

“Jimena tenía su novio, pero parece que tenía una relación con este hombre y que podría haber quedado embarazada de él. Es un rumor que estuvo siempre en la ciudad y que nosotros desconocíamos”, agregó.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa indicó este miércoles que, ante el pedido del Ministerio del Interior, se decidió que la Prefectura se sume a la búsqueda de Micaela. “También quedan a disposición otros recursos de la Armada Nacional”, agregó la cartera de Defensa a través de su cuenta de Twitter.

testimonio

El hermano del hombre imputado dio su versión: "Estamos como presos"

"Lo único que pienso es que si lo hizo realmente que la pague con todo el peso de la ley, nada más", dijo a Telenoche el hermano del hombre que se encuentra bajo prisión preventiva por la desaparición de Micaela Onrrubio.



El hombre contó que, tras la desaparición de Micaela, a su hermano lo llevaron a declarar a la seccional y muy temprano lo dejaron ir y de ahí se fue a la casa de la madre donde estaban ellos.



"Ese día estuvo acá cuando lo soltaron, como estamos usted y yo conversando. Calentó el agua, se hizo el mate, me pidió un cigarro, hizo un tabaco y se terminó el termo. Conmigo no era muy amigo tampoco, hacía como 8 o 9 meses que no nos llevábamos. Me pidió una campera, porque tenía frío y se la di. Esa campera verde que anda es mía", señaló en referencia a la vestimenta que tenía su hermano al momento de ser detenido.



El hermano contó también el martirio que está atravesando junto a su madre: "Yo tenía un ranchito de mi tía y me lo hicieron pedazos. Estamos como presos porque la vieja mía no quiere ir al pueblo, le da vergüenza, tiene miedo que la gente reaccione contra ella".