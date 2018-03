Casavalle: terminó el operativo y ya se puede circular por la zona; mañana abren escuelas

Hoy jueves a primera hora, el Ministerio del Interior pidió a las escuelas de la zona donde ayer balearon al niño, que no abran sus puertas, por lo que en las mismas no hay clases en toda la jornada.



La Policía continuaba con el operativo para detener al sospechoso del disparo que hirió al niño de 10 años, que jugaba en una plaza frente a los centros educativos. Y a media mañana lo detuvieron, en la zona de la Gruta de Lourdes.



Sobre el mediodía, la Policía informó que el operativo que se realizó en las primeras horas de hoy jueves se hizo en la zona comprendida por las calles avenida Aparicio Saravia, avenida General José de San Martín; Leandro Gómez y el arroyo Miguelete (Barrios Unidad Casavalle 1, Unidad Casavalle 2 y Unidad Misiones).



El comunicado del ministerio señala que "el operativo se realizó de forma acordada con otros organismos públicos (MIDES, MVOTMA, Intendencia de Montevideo, Consejo de Educación Primaria, Consejo de Educación Secundaria, Plan Juntos, INAU-CAIF, Municipio D), y el conjunto de organizaciones privadas que también brindan servicios en las zonas afectadas, con quienes se coordinó acciones en procura de brindar las máximas garantías a usuarios, trabajadores y vecinos de la zona".



Dicho operativo, agregan, "se realizó con absoluta normalidad" y a partir de las 11 de la mañana quedó habilitada la zona para que las líneas de transporte urbano retomen los servicios habituales.



Mañana volverán a dictar clases en las escuelas número 178, 39, una escuela especial y un jardín de infantes que rodean la plaza donde ayer ocurrió el episodio: "el resto de los servicios públicos de las zonas mencionadas, que fueran suspendidos durante esta jornada, retomarán funciones con normalidad en el día de mañana", concluye el comunicado de la Policía.



Franco, un niño de 10 años que jugaba en la plaza, fue alcanzado ayer al mediodía por una bala que no estaba dirigida a él: al lugar llegaron dos sujetos en moto y comenzaron a discutir con una mujer. Uno de ellos exigía a los gritos que la mujer retirara una denuncia, según dijeron testigos a la Policía.



En medio de esos gritos e insultos, un hombre calvo y de barba sacó una pistola y disparó hacia la mujer. Sin embargo, la bala dio en el pecho del pequeño Franco.

