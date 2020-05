La carta de la hija de una mujer asesinada: ¿Hasta cuándo, presidente?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 18 de mayo una mujer fue asesinada tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Esto ocurrió en el departamento de Canelones, en la Ruta 11 a la altura del kilómetro 112 cuando un grupo de personas intentó entrar armados a una vivienda. El dueño de la casa tomó un arma y les disparó, de acuerdo a lo que informó en ese momento la Jefatura de Policía de Canelones. Los delincuentes respondieron con disparos. Este tiroteo terminó con la vida de la mujer de 40 años que vivía allí.

Días atrás la hija de la mujer publicó una carta en su cuenta de Instagram. “Con tan solo 40 añitos le toco despedirse. Es algo que no entiendo... es algo que en mi cabeza no tiene sentido”, expresó.

“Quiero que observen su sonrisa, su carisma, su felicidad... y les quiero pedir de favor que respeten y cuiden a sus madres, que las disfruten, que las abracen y les digan cuánto las aman, yo hoy ya no puedo, esa suerte ya no la tengo”, sostuvo.

“Hoy me toca crecer sin una madre, me toca vivir el resto de mi vida viendo cómo todos disfrutan de la suya, y yo ya no puedo, me toca esconderle la realidad a mi hermanito, me toca consolar a mi papá”, señaló la adolescente.

“¿Hasta cuándo, presidente? ¿Cuándo van a tomar medidas? ¿Cuando más familias inocentes tengan un daño irreparable?... ¿O pensás que luego de atrapar al culpable mi mamá va a volver a estar conmigo? Quiero que rompan todo, quiero que rompan el silencio, quiero justicia, quiero respuestas, y las quiero AHORA”, finaliza el mensaje en Instagram en el que la joven mencionó al presidente Luis Lacalle Pou.