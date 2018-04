La carta de Bentancur: "Estoy arrepentido de lo que pasó, pero es tarde para mí"

El doble homicida de Quebracho (Paysandú), Martín Bentancur, continúa prófugo y su paradero es un enigma para la Policía.

Esta mañana, el diario El Telégrafo dio a conocer una carta que el femicida dejó escrita para su expareja Valeria, quien se salvó por poco de tener el mismo trágico destino que su madre, Nelly Goyeneche, y que el policía Juan Carlos Oviedo.



En la carta, Bentancur intenta responsabilizar del doble crimen a su expareja por haberlo dejado.



"Valeria me fui pa' la Argentina. Algún día volveré. Siempre las amaré. Te amo China mía te amo", afirma el femicida. También le pide a la mujer que le diga a su hija que "siempre" la va a "llevar en el corazón".



"No sé por qué me dejaste, te di todo China, todo. Lo que me pedías yo te lo daba, dejé todo por vos China, me mataba trabajando para que no te falte nada", añade.



El femicida cierra la carta con la frase: "Estoy tan arrepentido de lo que pasó pero ya es tarde para mí".



Antonella Arbelo, periodista de El Telégrafo, dijo a El País que Bentancur también dejó una carta para una amiga suya, a quien le agradece las charlas que mantuvieron, y un mensaje en el pizarrón de la escuela N° 75 (que estuvo cerrada durante la semana de Turismo) para su expareja y su hija.

Quebracho continúa en estado de shock tras el doble crimen ocurrido la semana pasada. Fuentes policiales consultadas por El País dijeron que no se descarta que Bentancur pueda haber cruzado el Río Uruguay y se encuentre fuera del país, aunque indicaron que de hallarse escondido en el monte, "va a tener que entregarse o ser hallado en algún momento".



También indicaron que la búsqueda continúa con un helicóptero y con la asistencia de 12 efectivos de la Guardia Republicana, que viajaron expresamente hacia Paysandú.