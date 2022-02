Carrera actúa "de mala fe, falta a la verdad y tiene una memoria selectiva", dijo Maciel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Quiero dejar bien claro y ser enfático en que los cuestionamientos que hace el senador Charles Carrera son absolutamente falsos", apuntó este martes el subsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel luego de que el dirigente opositor indicara que el uso por parte del ministro Luis Alberto Heber de una camioneta que fue del delincuente "Betito" Suárez es una "clara violación a la normativa".

"Está actuando de mala fe, falta a la verdad y tiene una memoria selectiva", añadió en esa línea Maciel esta mañana en diálogo con Informativo Carve (850 AM).

Sostuvo en ese sentido que durante la administración de Eduardo Bonomi - en la cual Carrera se desempeñó como secretario general de Secretaria por unos siete años -, "la Junta les adjudicó muchísimos vehículos".



"Incluso, varios de ellos los solicitaron para la custodia de Bonomi y Jorge Vázquez", dijo, y luego añadió: "No solamente vehículos, uno de los aviones que hoy utiliza la Fuerza Aérea Policial - Cessna 210 año 2015 - "fue incautado al narcotráfico y quedó para la Policía".



Maciel dio un paso más y dijo que lo decomisado y distribuido en organismos estatales también incluye inmuebles. "Hay una casa en el Prado donde está montado un Centro de Comando Unificado, fue incautado al narcotráfico durante el gobierno del Frente Amplio, adjudicada al Ministerio del Interior", acotó.



Respecto al caso puntual de la camioneta no blindada de alta gama marca Audi modelo Q5 del año 2011, con 140.000 kilómetros, que utiliza Heber desde hace unas dos semanas, Maciel destacó: "Ni el ministro ni yo queremos andar y creemos que no corresponde que andemos en camionetas blindadas". Esos vehículos señaló, fueron cedidas para la Guardia Republicana, así como la custodia de fiscales y jueces. "Donde hay posibilidad de enfrentamiento con la delincuencia tiene más sentido que estén", expresó.



Además, valoró esta medida como un "mecanismo de ahorro para no tener que comprar vehículos nuevos, utilizando unos que han sido incautados al narcotráfico, como ya se ha utilizado en otras oportunidades".



Consultado sobre si no puede ser peligroso para el ministro este paso ante un posible ataque de otros delincuentes pensando que sigue perteneciendo a "Betito" Suárez, respondió que Interior "trabaja en base al asesoramiento profesional" de la Policía, quienes realizan para varios eventos un "análisis de riesgo" donde "no están esos parámetros".



El jerarca indicó que la distribución de estos bienes a otras carteras está establecido en el decreto 339/010, - que reglamenta el Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas -, activado en una administración frenteamplista.



En ese texto, recordó, se establece que la JND "puede destinar, transferir todos los bienes que son decomisados, entre ellos vehículos, o el producido de la venta de los mismos, a cualquier entidad pública que directa o indirectamente hayan participado en la prevención o represión en materia de drogas".



Además, dijo, se pueden "retener para uso oficial, o adjudicar a otras entidades, como se la ha dado a ASSE, INAU o el Ircca".