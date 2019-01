A la cárcel el padre del ladrón que murió en la explosión del cajero de Punta Carretas

En las últimas horas fue condenado con prisión uno de los implicados en la explosión del cajero del shopping Punta Carretas, ocurrido en la madrugada del pasado lunes.

Se trata del padre del joven de 22 años fallecido durante la explosión. El hombre ahora en prisión fue detenido el miércoles durante el velorio de su hijo.

El Ministerio del Interior informa que el hombre de 49 años tenía en su contra una orden de detención ya que se había comprobado que era uno de los integrantes de una de las bandas que se dedican a robar cajeros mediante explosiones.

Tiene siete antecedentes penales y ahora fue condenado a tres años de penitenciaria.



El miércoles, durante el velatorio realizado en la sala municipal de General Flores y Odriozola, al hombre no le sorprendió el dispositivo policial. Creyó que aquella decena de uniformados con equipo de choque no era para él. Ya sabía que la policía trasladaría hasta la sala a su cuñado que está preso en el Comcar.



Pero cuando ya estaba adentro de la sala lo detuvieron. Levantó las manos y pidió para estar unos minutos más junto al cuerpo de su hijo. Le dijeron que no, que había que salir rápido.



Ahí se desataron los disturbios: familiares del difunto agredieron a los policías mientras se llevaban al detenido. Los policías de la Guardia Republicana dispusieron sus escudos y salieron del local a los empujones.