Capturan cientos de kilos de droga en Pocitos y Carrasco

Cinco personas fueron detenidas en la tarde de ayer en el marco de un operativo antinarcóticos a gran escala. Tres de ellos son uruguayos y los dos restantes son de nacionalidad boliviana.

La operación tuvo lugar en una vivienda ubicada dentro de un complejo privado en el barrio Carrasco y en un apartamento de la calle Echevarriarza en el barrio Pocitos.



De acuerdo a la información primaria a la que pudo acceder ayer El País, la Brigada Antidrogas de la Policía capturó un total de 12 bultos conteniendo en su interior ladrillos de una sustancia que todavía no pudo ser identificada.



En principio, los policías estiman que podría ser un cargamento de cocaína compuesto por cientos de kilos.



El análisis científico, que confirmará las características del hallazgo, se realizará en las próximas horas.



Además, los efectivos incautaron dos teléfonos celulares, 3.700 dólares, 864 reales y 460 pesos bolivianos. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que se produjeron varios allanamientos simultáneos en Carrasco y Pocitos.



No trascendieron detalles del operativo porque, según fuentes de la investigación consultadas por El País, la operación no ha terminado y se aguardan nuevas actuaciones para las próximas horas.



La dirección de la investigación está a cargo de la fiscal especializada Mónica Ferrero. Todo indica que en las próximas horas los detenidos serán interrogados lo que podría concluir la formalización de algunos de ellos el día domingo.

Paysandú.

Mientras tanto, en la ciudad de Paysandú dos hombres, poseedores de antecedentes penales, fueron condenados a ocho meses de prisión por haberse comprobado que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes, según informó El Telégrafo.



La “Operación Puerto”, que permitió cerrar la boca de drogas desde la que comercializan el producto, fue llevada a cabo por la Brigada Departamental Antidrogas, tras una intensa y paciente investigación.



Todo comenzó en mayo pasado cuando la brigada tomó conocimiento de que en la zona de Ledesma y las cercanías a la plaza Colón, estaba funcionando una boca. Se implementó entonces un trabajo de campo, consistente en recabar información sobre la modalidad empleada que permitiera obtener pruebas para la Fiscalía.



Se realizaron dos allanamientos y fueron ubicados los principales responsables. Fue detenido Eric Alexis Figueroa Olivera, de 30 años, que pretendió fugarse, y otros tres hombres. Además se incautó una piedra de cocaína, un celular, una motocicleta y una bicicleta.