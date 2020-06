Canelones: 50% de los patrulleros están en mal estado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado nacionalista Alfonso Lereté realizó un planteo en el Parlamento advirtiendo por la precariedad de las condiciones de trabajo con las que cuentan los policías en el departamento de Canelones.

Según informó, la Jefatura de Policía canaria dispone de unos 2.100 efectivos, de los cuales cerca del 25% se encuentra con parte médico. En este grupo, más de la mitad de los policías están certificados por estrés, lo que les impide concurrir a trabajar, pero no desempeñar otras tareas fuera del ámbito policial, ya que -explicó el diputado- una norma aprobada con anterioridad a este período les permite hacerlo.

“Hay dificultades en la mayoría de las seccionales para hacer los traslados. El área que se debe cubrir necesariamente requiere de los vehículos que permitan dichos desplazamientos. De los 200 patrulleros con los que el departamento cuenta, la mitad está en mal estado. Lo mismo sucede con las motos: de las cerca de 180 que se cuentan, 80 están en mal estado y 40 ya no se pueden recuperar”, precisó.

Lereté explicó a El País que su inquietud surge de una serie de recorridas que realizó por el departamento y de conversar con distintos actores que integran comisiones de apoyo a la Policía. “Participé también en dos movilizaciones grandes que hubo, de 400 personas cada una, en San Luis y en Santa Rosa”, anotó.

El legislador dijo que por el tratamiento parlamentario de la LUC estuvo en contacto el martes de esta semana con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, con quien quedó en mantener una comunicación “para avanzar en la elaboración del Presupuesto y que Canelones sea tomado en cuenta”.

“Le adelanté la preocupación, fundamentalmente el tema de los efectivos y de los vehículos. Él está al tanto de la situación, quedamos de ver cómo puede ser contemplado Canelones en el Presupuesto. Vemos con expectativa los lineamientos que va a marcar la Presidencia de la República, que ya sabemos son de austeridad, pero en los que destacan temas como la salud, la educación y la seguridad. Si se logra un número importante de efectivos, estaríamos empezando a ganar parte de la batalla”, consideró Lereté.

En su presentación en Cámara, el legislador nacionalista hizo un planteo directo al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, solicitándole más recursos para la fuerza pública del departamento canario.



“No escapa a nadie que una de las claves para un efectivo combate contra la inseguridad es contar con los medios necesarios para poder enfrentarla con eficiencia. La realidad en Canelones muestra algunas señales que generan inquietud, dado que los inconvenientes que presenta la fuerza policial, han estado a la vista de quien se tome el trabajo de hacer una recorrida o simplemente indague en busca de las respuestas”, indicó.

“Por lo expuesto, es que solicito al señor ministro del Interior que en la confección del Presupuesto correspondiente pueda contemplar estas dificultades tanto en lo que refiere a los aspectos materiales como así también a la incorporación de efectivos”, agregó el legislador herrerista.

Infraestructura.

El representante del Partido Nacional por Canelones, quien mantiene su residencia permanente en Parque del Plata, también advirtió por el estado de las seccionales del departamento.



“En muchas el mobiliario con el que se cuenta es mínimo o a veces inexistente, teniendo los policías que sentarse en cajones al no contar con las sillas necesarias. En otras ocasiones, no se cuenta con los insumos básicos para la higiene y tampoco con los artículos de oficina que permitan realizar la tarea adecuadamente”, sostuvo Lereté.

“Hoy por ejemplo, en Empalme Olmos sucede que la sociedad civil le quiere dar un local a la Jefatura de Policía para que opere de otra manera, más cómoda, pero no hay posibilidad de mandar efectivos para allí. Si eso se hiciera, se afectaría Pando. Es la famosa frazada chica, si me tapo los pies, la nariz me queda al aire”, concluyó el diputado.