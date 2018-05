"Mucho canal argentino", dijo jerarca de la Intendencia de Salto tras el corte de ruta

El director de Contralor y Vigilancia de la Intendencia de Salto, Rafael Di Donato, habló esta mañana en Informativo Carve sobre la manifestación que ayer los vecinos realizaron en su departamento, en reclamo de mayor seguridad.

Di Donato había publicado en su cuenta de Twitter (luego lo borró) que los vecinos tomaron la medida del corte de ruta porque miraban “mucho canal argentino”. Había dicho que cortando la ruta lo que estaban haciendo era querer combatir la delincuencia “violando la ley” y que por eso veía “una contradicción” en lo que estaba sucediendo.

"Entendemos que la gente tiene todo el derecho del mundo a manifestarse", opinó esta mañana, pero "el corte de ruta es una señal que no es buena para nadie".



"No podemos romper determinadas normas que a lo largo de muchos años en nuestro país se han procesado", dijo el jerarca municipal.



Di Donato de todas maneras reconoció que “sería de un infantilismo no estar preocupado por la seguridad".



La diputada por Salto Cecilia Eguiluz (Partido Colorado), dijo a la misma emisora que no va a responder a los dichos de Di Donato porque "es un personaje al que no hay que darle trascendencia”. Y destacó que en Salto “la gente está con miedo y está reaccionando. Uno no puede quitarle valor a la manifestación”.

Eguiluz informó además que junto con las diputadas, también por Salto, Catalina Correa Almeida (Frente Amplio) y Manuela Mutti (Frente Amplio), se reunirán mañana martes a las 16.30 horas con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El encuentro será en Montevideo.

Las tres diputadas le solicitaron la reunión por la situación de inseguridad que se vive en el departamento que representan.



Eguiluz dijo que la reacción que tuvieron los vecinos de Salto y la medida que ayer tomaron muestra el “enojo” que tienen, “se nota el miedo”.

A pesar del cruce que hubo entre el jefe de Policía, Oldemar Avero, que amenazó con sacar a la gente a la fuerza de la ruta y terminó por retirarse, Eguiluz dijo que fue una manifestación pacífica: “La Republicana y Caminera hablaron en buen tono con los vecinos” y no hubo violencia.