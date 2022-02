El “calvario” diario de policías que viven en las “zonas rojas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alfonso Pérez (61) me espera en el frente de su casa ubicada en el asentamiento Gruta de Lourdes, ubicado en la periferia de Montevideo en el que se construyó un Complejo Habitacional Policial en 1996. Mientras pasamos, su perra ladra y se nos viene encima, y él la rezonga como si fuera una hija más. Nos sentamos en la sala y él coloca el ventilador apuntando hacia nosotros. La tele está prendida y en la mesa ratona hay unos cuantos papeles que datan del 2012. Alfonso los agarra y me los enseña: “Mirá, estos son los documentos del juicio que le hice al Ministerio del Interior. Estuve años intentando que me movieran a otro lugar, lo único que les decía era que quería vivir tranquilo, que no aguantaba más la violencia, las amenazas y las puteadas de los malandros del barrio. Acá hay balaceras todos los días”.

Luego de estar 23 años en actividad, en 2017 la Jefatura de Montevideo lo retiró debido a sus problemas de salud, aunque él quería seguir trabajando, tal vez como oficinista. Padece apnea de sueño y tiene una hernia de disco, entre otras enfermedades. Y mientras me cuenta, señala unas nueve cajas de medicamentos situadas arriba de un aparador.



“A mí lo que me duele es que no te apoyan en nada, que te dejan tirado. Si ya no les servís, no existís. Y es lo que pasó con la vivienda, te dan la casa, te dan el subsidio, pero después los ministerios se desligan. No te buscan solución, tenés que morir acá”, se quejó.

En 2019 le pasó lo peor. Él estaba mirando el informativo y su mujer cocinando, y mientras narra apunta a una mesa con tres sillas que da a la ventana para indicar que allí es donde usualmente se sienta su esposa mientras prepara la comida. De repente, dos piedras grandes atraviesan las ventanas y explotan los vidrios. Una de ellas le pegó a Alfonso en la cabeza, dejándolo casi inconsciente y sangrando a borbollones. Por fortuna, su mujer se había levantado unos segundos antes para buscar algo en la habitación, porque si no también hubiera resultado herida. “Parecía que nos tenían estudiados y sabían exactamente dónde nos sentábamos cada uno”, comentó. Después de ese incidente volvió a solicitar a la Jefatura que lo ayudara para poder trasladarse a otro barrio: “Yo les dije, ¿qué están esperando, a que me peguen un tiro?”. La única solución que le pudieron dar fue la de construir muros.



En un momento detengo la conversación para preguntar: ¿Por qué ubicaron una vivienda policial en una zona conflictiva? El exoficial explica que la Jefatura lo hizo “para intentar arreglar el barrio”, como también lo hicieron en Punta de Rieles y en Lezica. Pérez es uno de los únicos que todavía sigue allí, la mayoría de las viviendas policiales fueron abandonadas y posteriormente tomadas por delincuentes.



El exoficial se para, mueve la cortina y señala el campo abierto que está enfrente a su casa. “Ahí de noche se juntan todos los pastabaseros, ¿tú pensás que yo puedo salir a caminar tranquilo como cualquier persona? No sé si me pegan un tiro, me pasan por arriba con una moto o me apuñalan. Realmente esto no es vida”, así resumió lo que vive casi a diario.



No es el único, un censo realizado por el Ministerio del Interior en el segundo semestre de 2021 determinó que hay 1.518 policías viviendo en asentamientos o viviendas precarias. A partir de esa información, la cartera firmó con Vivienda un acuerdo para subsidiar la construcción de soluciones habitacionales.

Alejandro Álvarez, secretario de Salud Laboral y Vivienda en el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), indicó a El País que “las situaciones habitacionales impactan en el nivel de rendimiento laboral de los oficiales”.



En su opinión, además del censo realizado, Interior debería hacer un relevamiento de cuántos policías tienen vivienda propia, cuántos alquilan y cuántos viven en casa de agregados. Así, dijo, se podrían encontrar soluciones para cada caso. Por otro lado, añadió que estos censos “no siempre” tienen en cuenta a los policías del interior. “Hay muchos más que 1.500 policías en situaciones críticas”, afirmó.

Más casos

Gabriel (45), nombre ficticio para no revelar la identidad del entrevistado, reside en Santa Lucía, Canelones y asegura que no puede estar en paz. “Vivimos con la gente con la que estamos peleando todos los días. Yo a dos manzanas de mi casa tengo cinco bocas de droga y todos acá saben que soy policía”, indicó. Hace tiempo que se quiere ir de allí, pero según dijo con $ 26.000 mensuales “es imposible”.



“Yo tengo una hija adolescente y después de que mataron a la hija de un policía que vivía a metros de mi casa, no me arriesgo en lo más mínimo con la mía”, contó. Gabriel está pendiente de ella, siempre la va a buscar en auto y cuando no puede, le pide un taxi.



Juan (41) -nombre ficticio para no revelar la identidad del entrevistado- vive en 18 de Mayo, “zona roja” de la ciudad de Las Piedras. Lleva 16 años en actividad y siente su profesión “con orgullo”, aunque asegura que “últimamente se ha intensificado el rechazo y violencia hacia los policías”. Tiene cuatro hijos que según él no puede mandar a la escuela pública porque como son “hijos de milico” los discriminan e incluso amenazan con golpearlos. Con el gasto extra en educación privada, el oficial debe alquilar una casa en una zona donde lo apedrearon, le rompieron los vidrios y lo insultaron, tanto a él como a su familia. No duda al decir que vive “un calvario”.



Como varios policías, Juan tuvo que idear un plan para pasar lo más desapercibido posible: sale de su casa con el uniforme guardado en la mochila, se cambia en lo de su madre para después seguir viaje y evita discutir en la calle. Su mujer lo lleva en moto hasta la parada y espera hasta que se suba al ómnibus porque de lo contrario no se queda tranquila.

Convenio para más viviendas policiales

El martes 22 de febrero se firmó un nuevo convenio entre el Ministerio del Interior y el de Vivienda y Ordenamiento Territorial para subsidiar la construcción de nuevas viviendas policiales. Según determina el comunicado de Presidencia, el acuerdo permitirá a funcionarios policiales (activos y retirados) acceder a soluciones habitacionales, con hasta el 30% de subsidio en la cuota del inmueble. Asimismo, el programa “Entre Todos” prevé que el personal pueda solicitar créditos que serán otorgados por el Fondo de Vivienda Policial.



Un censo realizado por el Ministerio del Interior en el último semestre del 2021, determinó que de los 33.000 policías que componen la fuerza, hay 1.518 oficiales que viven en asentamientos o en viviendas precarias.



El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció que próximamente firmará un convenio similar con el Banco Hipotecario del Uruguay. Y señaló que la cartera dispone de terrenos en donde se podrá construir viviendas tanto para funcionarios como para otros sectores de la población, para así evitar los “guetos policiales” que según dijo “no han sido beneficiosos para nadie”.



Irene Moreira, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, aseguró que este nuevo convenio marca “un antes y un después” en la búsqueda de soluciones habitacionales para algunos miembros de la fuerza policial, quienes muchas veces “dan su vida” para proteger a los ciudadanos.



Por su parte, Heber manifestó: “El objetivo con este convenio es que ningún policía esté en una situación de apremio, preocupación o sin las condiciones mínimas que tiene que tener para cumplir su función y para mantener seguro a él y a su familia”.



Además de los ministros, de la actividad participaron el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial, Tabaré Hackenbruch, y la encargada interina de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, Verónica Moreira. Las bases del convenio firmado aún no se han publicado.