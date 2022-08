Cae en Salto el asesino de su expareja embarazada de siete meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tatiana Teresa González Fernández, de 40 años, apareció muerta en la madrugada del viernes en la zona del paraje Agua Salto a tres kilómetros de la ciudad. Estaba embarazada de siete meses.

Hay una persona indagada de iniciales M. F. B. M. de 56 años de edad, domiciliado en Montevideo, propietario de un conocido bar del centro de Montevideo.



El caso comenzó con la denuncia de la desaparición de Tatiana el jueves 18, ya que debía llegar a la casa de su madre desde Concordia, donde reside, en la tardecita del miércoles y no lo hizo.



Por lo cual su madre, que vive en Salto, radicó la denuncia en la Policía. Al caer la noche del jueves, la Policía ubicó un auto abandonado y con rastros de sangre en su interior en la exruta 3 y Pérez Castellano, en la zona del Hipódromo de Salto.

Puesto en conocimiento del hallazgo del vehículo matricula argentina UIK 404, el cual sería propiedad de la víctima, se le hicieron pericias hasta entrada la madrugada.



Según supo El País, la Policía tomó declaraciones bajo acta y lograron identificar a un sujeto el cual se encontraba alojado en un hotel del centro de la ciudad salteña.



El fiscal Augusto Martinicorena dispuso la detención del individuo que tras las indagatorias primarias habría dicho que dejó el cuerpo de la víctima en zonas de acceso al paraje Agua Salto.



Por esa razón, al lugar concurrió un equipo de Policías ubicando el cuerpo de la mujer buscada, a unos 150 metros de la avenida Batlle Berres.



La víctima fue trasladada a la morgue y la Policía continúa las indagatorias.



El detenido por el crimen de Tatiana González es el padre de uno de sus hijos.

Por información a la que accedió El País, el sujeto fue visto por la Policía en la noche del miércoles 17 arrojando unas ropas por el arroyo San Antonio y tras tomarle los datos por estar en actitud sospechosa, pero no contar con requisitoria, fue dejado libre.



Horas más tarde, al buscar cuál era el círculo de allegados a Tatiana, detectaron que aparecía, por lo cual la Policía no demoró en llegar hasta el hotel donde se hospedaba.



Luego el sujeto habría dado indicaciones que ayudaron a la Policía a dar con el cuerpo de la víctima, que estaba tapado con pasto en una zanja a la entrada del paraje Agua Salto a unos ocho kilómetros de la ciudad.



El supuesto matador fue detenido y prestó declaraciones ante el fiscal del caso ayer por la noche. Hasta el momento en que se cerró esta edición la audiencia continuaba transcurriendo. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso el fiscal solicitará su formalización.

Desavenencias

El sospechoso de matar a Tatiana había sido su pareja durante varios años y tenían una hija en común. Si bien en los últimos tiempos ambos tuvieron muchas desavenencias, fuentes policiales dijeron a El País que no había denuncias previas.



Esto determinó que la Policía no tuviera en cuenta la presencia de esta persona en la ciudad, que había viajado desde Montevideo ese mismo día y que su familia tampoco se alertara por un posible encuentro.



Lo que se pudo saber hasta ahora es que los dos tuvieron contacto y fueron a hablar sobre sus problemas.



En ese momento se habría producido la discusión en el interior del auto de Tatiana y el desenlace de ese violento episodio, fue la muerte de la mujer. No se sabe la manera en que el individuo asesinó a su pareja.

Cuando la Policía lo detuvo en el hotel, el hombre no ofreció resistencia. Aceptó haber estado con la víctima.



Todo ocurrió cerca de la represa de Salto Grande, en un radio de unos cinco kilómetros a la redonda, entre el paso de frontera por donde cruzó Tatiana proveniente de la ciudad de Concordia, el hipódromo salteño y el paraje Agua Salto.

Policía investiga otros dos homicidios



El crimen de Tatiana ocurrido en las últimas horas en Salto no es el único que preocupa a la jefatura del departamento ya que ocurrieron otros dos casos que la Policía investiga como hechos relacionados entre sí.



Uno de ellos es el caso de Tamara Borges, ocurrido el 2 de mayo de este año luego que un sujeto la buscara en su automóvil, la matara por asfixia en su interior y la arrojara desde un puente a una altura de unos 20 metros.



Si bien el autor del homicidio ya está detenido y cumpliendo prisión preventiva a la espera de una sentencia, las características del caso determinaron que el mismo individuo sea investigado por otro crimen que hasta ahora está sin resolverse.

Se trata del caso de Nazarena Porto, una joven de entonces 17 años, que fue encontrada sin vida en el interior de la cañada Santa Cecilia a 15 kilómetros de la ciudad de Salto.



La adolescente había ido a un cibercafé ubicado cerca de su casa el 31 de diciembre del 2017 y tres días más tarde apareció muerta.



Hasta ahora no hay una persona detenida por este homicidio, pero la Policía entiende que el detenido por el caso Tamara Borges puede estar implicado en este mismo hecho y buscará profundizar la línea de investigación.