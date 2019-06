Buscan a persona que se fugó tras atropellar y matar a un joven de 19 años en los accesos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado Washington Abdala pidió ayuda a través de todas sus redes sociales. Junto con la foto de un joven adjuntaba un texto explicando que buscaba a la persona que lo atropelló y lo mató antes de darse a la fuga.



Se trata de Nahuel Godoy, un joven de 19 años que fue su alumno el año pasado cuando cursó la materia Ciencia Política, dictada por Abdala en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.



El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en el cruce de las rutas 1 y 5. Según informó a El País el fiscal del caso, Juan Gómez, se busca determinar a través de las cámaras de la zona la identidad o las características del vehículo que lo atropelló.

Abdala aseguró que él junto a la madre del joven también se encuentran en la búsqueda del autor del crimen "para hacer Justicia" y expresó que ya hubo avances en los datos recolectados.



Consultado por El País Abdala recordó: "El primer escrito se había sacado una nota media floja y me peleó para que la subiera. Entonces nos sentamos y lo miramos y aunque la nota la mantuve la verdad es que capaz que un punto más le podría haber subido, pero como era el primero me gusta ser más estricto", dijo y agregó que finalizó la materia con sobresaliente.



"La vida de este joven ya no la tenemos con nosotros, fue un alumno estupendo, de esos que motivás y salían adelante, ya no será abogado, solo será un recuerdo para su familia, pero que sea un recuerdo con justicia, de eso se trata esto. Ayuden todos los que puedan ayudar", relató el abogado en su cuenta de Twitter.



Gómez aseguró que la investigación ya está en curso y se está a la espera de los resultados de las imágenes de las cámaras para poder continuar con el caso.