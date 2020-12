Buscan a joven desaparecido desde el miércoles en Colón 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agustín Delfino Beceiro se fue el miércoles 23 de diciembre de su casa en la calle Isidro Fynn entre Roque Viera y Prouffot en el Barrio de Colón sobre las 16hs. Dijo que salía a dar una vuelta y desde entonces su familia no sabe más de él. “A las 20:28 de ese día le mandó mensaje vía Whatsapp a la abuela que no volvía a dormir y es lo último que sabemos de él”, dijo su padre Gabriel Delfino a El País. “Perdimos señal después de eso y no sabemos absolutamente nada”, agregó.

Agustín tiene 24 años, mide 1.82 de altura y es delgado. La familia ya realizó al denuncia policial en la Seccional 21. Por información comunicarse al 099416290 o al 098822581