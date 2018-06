El "Buñuelo" en prisión preventiva por 120 días

Ducho en estas lides, Néstor Fabián Correa Balladares, alias el "Buñuelo", se presentó en la mañana de ayer en el juzgado de San Carlos sin cinto puesto en sus pantalones, ni cordones en sus zapatos.

El "Buñuelo" sabía que al final de la audiencia no se retiraría del juzgado en el automóvil de sus abogadas sino en un móvil del Grupo de Respuesta Táctica, rodeado de efectivos armados a guerra.

—¡Soy inocente! —exclamó el "Buñuelo" cuando era sacado del juzgado por los efectivos policiales. Al mismo tiempo, su esposa insultó a los policías y cuestionó la forma en que fue tratado su esposo.

—¡Lo tratan como si fuera un violador! —gritó.

El juez Vital Rodríguez, momentos antes, había finalizado la audiencia en que resolvió la prisión preventiva por 120 días, tal como lo había solicitado la fiscal Patricia Rodríguez en la audiencia del pasado 15 de mayo, que quedó trunca por la presentación del recurso de inconstitucionalidad de parte de las dos abogadas del "Buñuelo".

La audiencia de la víspera no fue pública, pero por un malentendido. Un efectivo policial le dijo al periodista de El País que se retirara de la sede judicial. Al finalizar la misma, el juez Rodríguez aseguró sin embargo que no había dado esa orden y que cualquier persona podría haber participado de la misma.

Rodríguez dictó la prisión preventiva, imputando a Correa Balladares el delito previsto por el artículo 31 de la ley 14.294 que castiga con prisión a las personas acusadas de negociar con drogas.

El "Buñuelo" dijo que es inocente de los delitos. "Si soy yo vengo y me hago cargo de las cosas. No ando con vueltas. Si yo hubiera hecho algo malo (...) directamente vea los antecedentes míos porque no soy una oveja. En mi vida he hecho cualquier cosa. Dejé todo, dejé de vender drogas, estuve preso, pero nada que ver", dijo Correa Balladares.

Sus abogadas, Gabriela Gómez y Ana Audiffred, aseguraron al juez que su cliente se había ajustado a derecho desde la suspensión de la audiencia del pasado 15 de mayo. Además aseguraron que su cliente fue acusado con el testimonio de tres testigos de identidad reservada presentados por la fiscalía, en todos los casos consumidores de drogas.

En acta notarial, las abogadas presentaron cuatro declaraciones de vecinos del "Buñuelo" que destacaron el comportamiento del mismo. La defensa también pidió que su cliente sea revisado por parte del Instituto Técnico Forense para determinar si es o no imputable en la causa en razón de sus condiciones psicológicas.

Fallo discutido.

La defensa aseguró que el juez debería evaluar en esta parte del proceso las pruebas presentadas tal como lo establece un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia. "Señor juez, entendemos que no solo nuestros testigos tienen que declarar en este momento", enfatizó una de las abogadas.

"Todos los testigos deben hacerlo, incluso los testigos reservados protegidos de la Fiscalía y los nuestros, para que el señor juez puede llegar a la verdad material de los hechos".

El magistrado empero negó el planteo de la defensa y por el contrario dictó la prisión preventiva del "Buñuelo".

"La medida fue necesaria para la seguridad de los testigos y que no se entorpezca la investigación. Tampoco debe soslayarse que existe, a criterio de la sede, peligro para la sociedad", sostuvo el juez.