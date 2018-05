El "Buñuelo" habló con El País y dijo que es inocente: "Están jugando con mi patente"

Néstor Correa Balladares, conocido como "El Buñuelo", afirmó que es inocente de los delitos por los que se lo acusa.

En su casa del barrio Rodríguez Barrios de San Carlos, (Maldonado), "El Buñuelo" dijo a El País que vendió drogas "hace años" pero "desde que mataron a mi hermano corté todo. Ahora tengo un carro de caballos".



Correa, a quien la fiscal Patricia Rodríguez señala como el jefe de una de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes en el este del país, asegura que ya no delinque y que las propiedades que le adjudican no son suyas. "El vehículo rojo no es mío, la moto no es mía. Lo único mío es el Volkswagen Gol, que se le sale el techo. Ayer vino un hombre y me está poniendo entre la espada y la pared para que le dé el auto. Lo mandé para la comisaría y lo va a levantar, porque él es el titular del auto. Lo compré a 8.000 dólares y le di US$ 4.000 de a US$ 100", dijo.



Consultado sobre cómo se siente al ser señalado como "el zar de la droga", Correa dijo que se siente "como el culo" porque lo "ensucian". "Quiero que me pongan una cámara en la frente y que vean lo que soy yo, lo que hago. Si no estoy haciendo un pozo estoy con el carro de caballos, tengo chanchos, que ahora me los hicieron sacar", comentó.

Al ser consultado sobre quién es el responsable de las muertes que se han sucedido en esa zona de San Carlos, "El Buñuelo" manifestó que lo "quisiera saber", porque "de última están jugando con mi patente".



"El Buñuelo" afirmó que las muertes se deben al sicariato: "Es gente que le pagan, o los traen de otro lado, gente que viene de afuera".



"Los vecinos de acá saben lo que soy yo, que nunca me meto en nada, no ando a los balazos. ¿Cuándo hubo un balazo acá?", se preguntó.

RELACIONADAS Cercan casa del "Buñuelo" a la espera de fallo de la Suprema Corte de Justicia By EL PAIS Cercan casa del "Buñuelo" a la espera de fallo de la Suprema Corte de Justicia Cercan casa del "Buñuelo" a la espera de fallo de la Suprema Corte de Justicia Acusado de ser "el zar" de la droga de San Carlos quedó libre por un tecnicismo legal By Alejandro Mendieta Acusado de ser "el zar" de la droga de San Carlos quedó libre por un tecnicismo legal Acusado de ser "el zar" de la droga de San Carlos quedó libre por un tecnicismo legal

Al ser consultado sobre conocía a alguno de los fallecidos en los últimos días, Correa dijo que conocía al "Carretilla", apodo de Alejandro Núñez, sospechoso de ser colaborador del líder de una de las bandas rivales.



"Las armas que encontraron, ni sé que armas son, nunca me las mostraron, ni en el juzgado. El que dejó la droga, dejó las armas, y yo hasta ahora no sé dónde estaban", aseguró "El Buñuelo"..



Afirmó que no debe ir preso porque es "inocente".

La casa de “El Buñuelo” fue cercada desde anoche por la Policía, a la espera de un fallo de la Suprema Corte de Justicia.



La fiscal Rodríguez había pedido 120 días de prisión preventiva para él, pero quedó en libertad porque su abogada presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal, lo que frenó el juicio que se estaba desarrollando.



Se trata del principal sospechoso de haber asesinado a al menos a tres sujetos en los últimos tiempos en el marco de las disputas por el territorio que llevan adelante las bandas de narcotraficantes que operan en el departamento de Maldonado.



"El Buñuelo", de 29 años, cobra una pensión de 10.000 pesos mensuales del BPS. Dos de sus hermanos fueron asesinados en el marco del enfrentamiento que se registra entre las bandas de narcos en los últimos meses. Uno de ellos fue ultimado en un establecimiento carcelario.