Bonomi rompió el silencio y habló sobre su cuestionada licencia y los dichos de Layera

Luego de la lluvia de críticas de parte de la oposición por tomarse licencia sin goce de sueldo en medio de las polémicas declaraciones del director Nacional de Policía, Mario Layera, la seguidilla de homicidios y, finalmente, el giro que tomó la política de seguridad con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, al mando, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, rompió el silencio y contestó a los planteos.



En diálogo con el programa Intercambio de M24, Bonomi explicó que tras el viaje a Rusia que realizó desde el 22 de abril en misión oficial, pidió al presidente Vázquez uso de licencia extraordinaria, sin goce de sueldo entre los días 28 de abril al 16 de mayo inclusive para hacer un "viaje familiar", y no turístico, que ya había organizado desde antes.

Mientras que en Uruguay varios criticaron al ministro por ausentarse en medio de la polémica por los dichos de Layera o en medio del debate por la inseguridad pública y el alto número de homicidios, Bonomi explicó que el pasado 2 de enero nacieron dos nietos suyos en Francia y aún no los había ido a conocer. Fue así que planificó el viaje: "Lo había informado y previsto, y a la vuelta de Rusia con licencia sin goce de sueldo, a costo mío".

El ministro dijo que era algo que "estaba previsto de antes, uno no sabe lo que va a pasar en el momento". Y además, agregó: "El Ministerio del Interior no es el reinado del ministro, sino que es el trabajo del equipo. Si falta el ministro el equipo sigue trabajando porque todo lo hacemos en equipo".

"Que falte el ministro no cambia nada", insistió.

"Layera habla desde lo que antes habíamos dicho"

Bonomi también habló de las declaraciones de Layera. El director Nacional de Policía describió el sábado 12 de mayo en entrevista con El Observador un complejo escenario de inseguridad. Entre otras cosas dijo que la Policía no tenía claro si podía actuar o no cuando detenía a un sospechoso y que el gobierno temía adoptar acciones duras, sostuvo que si la situación no mejoraba Uruguay va a terminar como Guatemala o El Salvador dentro de pocos años.

Bonomi respondió públicamente por primera vez a Layera. El ministro opinó que en la entrevista, a Layera se le preguntó “´¿Si no hay cambios cuál es el destino de Uruguay?´, y yo creo que en Uruguay sí hay cambios. Parto de la base en que sí hay cambios".

"Layera habla desde lo que antes habíamos dicho, la Policía sola no puede, necesita políticas sociales", agregó el jerarca.

Y dijo: "Me parece interesante que un policía pida más políticas sociales para resolver los problemas de inseguridad".

En relación al anuncio que ayer realizó el presidente Tabaré Vázquez de la creación de un organismo central que se ubicará en la Presidencia de la República, para coordinar todas las acciones en materia de combate al narcotráfico y la delincuencia, Bonomi dijo que "ni las políticas sociales ni la mano dura sola pueden resolver el problema de la inseguridad". Por lo que "fortalece a las políticas de seguridad que sean conducidos desde Presidencia".

En cuanto a los reclamos y críticas que hace la oposición a la gestión del ministerio que dirige Bonomi, el ministro dijo que “la oposición no hace estadística, no tienen política de seguridad”, sostuvo. Y dijo que “a lo sumo” piden “el Ejército en la calle, cadena perpetua o que los policías disparen”.

“Respaldar al policía sí, pero no darle licencia para cualquier cosa”, aseguró el jerarca.