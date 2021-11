Bonomi recordó que él había cesado a jefe de Policía de Cerro Largo y criticó designaciones por “política”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y exministro del Interior, Eduardo Bonomi, se refirió a la renuncia del jefe de Policía de Cerro Largo, el comisario mayor retirado José Adán Olivera, y recordó que, en su etapa al frente de la cartera, lo había “cesado”. Además, señaló que no le sorprendieron los hechos de corrupción que se dieron a conocer en ese departamento.

“Habíamos cesado a ese jefe de Policía y a varios que lo acompañaban”, sostuvo el político en una entrevista con “Telemundo” en Teledoce. Explicó los motivos de esa resolución: “Entendíamos que había irregularidades y pusimos al que estaba de jefe en Rivera, el comisario Wilfredo Rodríguez. Comprobamos que muchas de las cosas que estaban pasando dejaron de suceder cuando asumió Rodríguez”.



Bonomi contó las razones por las cuales no se sorprendió ante todos los actos de corrupción que se dieron en Cerro Largo: “Cuando entró al gobierno la coalición repusieron las autoridades que habíamos cambiado. Abrieron la puerta a todo lo que había pasado antes. Por eso no me sorprendió lo que pasó después, que derivó en esas situaciones que están denunciando la prensa por la renuncia del jefe de Policía”.



El senador del MPP aseguró que todo esto “muestra que hubo un apresuramiento” por parte del gobierno en “no contar con los mejores policías, sino con la orientación política de los policías. Esa es la peor forma de perder profesionalidad”.



Bonomi ahondó en los detalles que lo llevaron a cesar a Olivera durante su gestión en el Ministerio del Interior: “Se produjeron hechos que creíamos que había que evitar. No nos conformaba lo que estaba pasando”.



“Se le deposita una gran confianza al jefe de Policía y Olivera la había perdido. Por eso decidimos removerlo”, enfatizó. Remarcó que también sacaron a muchos de los que ese jefe de Policía “había ascendido, pero este gobierno los devolvió a sus puestos”.